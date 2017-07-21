Самарский филиал Россельхозбанка подвел итоги за первое полугодие 2017 года

По итогам первого полугодия 2017 года Самарский филиал АО "Россельхозбанк" демонстрирует положительную динамику основных показателей деятельности.

Кредитный портфель филиала по сравнению с началом года увеличился на 6% и превысил 18,8 млрд рублей. В том числе в розничном сегменте прирост составил 4% до 5,9 млрд рублей.

Традиционно в работе филиала особое внимание уделяется кредитованию сезонных работ. С начала года предприятиям отрасли АПК Самарской области на эти цели предоставлено более 3,9 млрд рублей — это на 31% больше чем за аналогичный период прошлого года. Заемные средства аграрии направили на приобретение необходимых горюче-смазочных материалов, запасных частей для сельхозтехники, семян, удобрений и средств защиты растений.

Также одним из важных направлений является поддержка развития малого предпринимательства в регионе. В первом полугодии 2017 года банк направил на кредитование клиентов сегмента малого и микробизнеса более 450 млн рублей. Кредитный портфель этой категории клиентов достиг 1,26 млрд рублей. Порядка 30% портфеля составляют кредиты на пополнение оборотных средств, около 70% — на приобретение оборудования, транспорта и другие инвестиционные цели.

Самарский филиал наращивает объемы кредитования физических лиц. С начала 2017 года филиал выдал населению свыше 1,25 млн рублей. На сегодняшний день кредитами банка пользуются порядка 29 тысяч жителей региона. Наиболее востребованы потребительские кредиты, в том числе "Пенсионный".

Жители Самарской области доверяют свои сбережения Россельхозбанку: по итогам 6 месяцев текущего года объем вкладов физических лиц, привлеченных филиалом, составил свыше 13 млрд рублей. Количество вкладчиков филиала превышает 47 тысяч человек. Наибольшей популярностью пользуются депозиты "Пенсионный плюс", "Классический", "Накопительный".

"На сегодняшний день Россельхозбанк играет значительную роль в развитии экономики Самарской области. Ориентированность на клиента, постоянное расширение продуктовой линейки и адаптация предложений банка к условиям конкурентного рынка — вот те преимущества, которые позволяют филиалу эффективно работать в регионе", — отметил директор Самарского филиала АО "Россельхозбанк" Раиль Багдалов.