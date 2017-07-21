Самарская спортсменка завоевала "золото" Сурдлимпийских игр

В Самсуне (Турция) продолжаются соревнования XXIII Сурдлимпийских летних игр (спорт глухих). Вторую золотую медаль для Самарской области завоевала Дина Дроганова.

Дина Дроганова (ШВСМ №1,тренеры Ирик Батраев, Галина Батраева) стала сильнейшей в пулевой стрельбе из винтовки с дистанции 50 метров (стрельба из трех положений).

Ранее "золото" Сурдлимпиады выиграл тольяттинский велосипедист Илья Гутенев, сообщает министерство спорта Самарской области.