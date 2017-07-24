Сын президента Палаты адвокатов Самарской области, возможно, погиб по вине пьяного водителя

В Самаре проводится доследственная проверка обстоятельств гибели Ильи Бутовченко — адвоката, бывшего следователя СУ СК РФ по Самарской области и сына президента Палаты адвокатов Самарской области.

Напомним, он погиб вечером 22 июля в результате столкновения катера и гидроцикла. В соцсетях писали, что виновником ЧП был неопытный водитель, управлявший лодкой.

"По предварительным данным, все же гидроцикл въехал в лодку, — опроверг информацию помощник Куйбышевского транспортного прокурора Валентин Ананьев. — В результате пострадал пассажир гидроцикла. Из воды его вытащили пассажиры катера. Так как мужчина скончался на берегу, материалы проверки передали в полицию".

В обстоятельствах произошедшего разбирается ОП № 2 У МВД России по Самаре. Им предстоит установить, виноват ли водитель гидроцикла в смерти пассажира.

По неофициальным данным, водитель был нетрезв — он и пассажир отмечали день рождения в плавучей бане на 8-й просеке.

Интересно, что, по словам очевидцев, водитель бросил пассажира в беде: от удара гидроцикла об лодку оба мужчины упали в воду, после чего водитель сумел взобраться обратно на гидроскутер и скрылся. Оценку его действиям даст полиция.