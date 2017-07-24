Сын президента Палаты адвокатов Самарской области, возможно, погиб по вине пьяного водителя

В Самаре проводится доследственная проверка обстоятельств гибели Ильи Бутовченко — адвоката, бывшего следователя СУ СК РФ по Самарской области и сына президента Палаты адвокатов Самарской области.
Напомним, он погиб вечером 22 июля в результате столкновения катера и гидроцикла. В соцсетях писали, что виновником ЧП был неопытный водитель, управлявший лодкой.
"По предварительным данным, все же гидроцикл въехал в лодку, — опроверг информацию помощник Куйбышевского транспортного прокурора Валентин Ананьев. — В результате пострадал пассажир гидроцикла. Из воды его вытащили пассажиры катера. Так как мужчина скончался на берегу, материалы проверки передали в полицию".
В обстоятельствах произошедшего разбирается ОП № 2 У МВД России по Самаре. Им предстоит установить, виноват ли водитель гидроцикла в смерти пассажира.
По неофициальным данным, водитель был нетрезв — он и пассажир отмечали день рождения в плавучей бане на 8-й просеке.
Интересно, что, по словам очевидцев, водитель бросил пассажира в беде: от удара гидроцикла об лодку оба мужчины упали в воду, после чего водитель сумел взобраться обратно на гидроскутер и скрылся. Оценку его действиям даст полиция.
Последние комментарии
Как вам не стыдно?!!! Екатерины дома нет и не было. Она не нашлась. В суд надо за такое подавать. Сплошное вранье!!!! И пропала она не 23 июня. Ублюдки, получают деньги и пишут, что попало. Полиция не проводит никаких мероприятий по этому делу! За все заплачено! А Кати так и нет.
Кафе "Веллес", в Куйбышевском районе. У пострадавших диагноз Сальмонеллез.
Найден. погиб. Соболезную родным и близким.
Какая разница кто в какой квартире и по какому адресу себя почувствовал плохо???!!!Где суть информации?? В каком кафе люди отравились, где оно расположено? Куда больше ходить не надо?
Потому что телефон с собой в аквапарке не носят)) А мужик в 2014 "не совсем утонул".... это был сотррудник аквапарка, который привел с собой "женьщину" и прыгнул в атракцион "унитаз"(где вода должна закручиваться по кругу) без воды, разбил голову и всплыл уже нахлебавшись.