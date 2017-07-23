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Происшествия

В Самаре погиб сын президента Палаты адвокатов Самарской области

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре погиб Илья Бутовченко — адвокат, сын президента Палаты адвокатов Самарской области, бывший следователь СУ СК РФ по Самарской области.

По предварительным данным, он погиб в результате несчастного случая на воде, который произошел напротив 9-й просеки, где столкнулись катер и гидроцикл.

В соцсетях пишут, что в столкновении виноват был неопытный водитель, управлявший лодкой. Так это или нет, пока не ясно.

Прощание с погибшим и похороны состоятся 24 июля.

Редакция выражает свои соболезнования родным и близким погибшего.

Илья Бутовченко расследовал в Самарской области ряд громких дел, в том числе убийство владельца "Горилки" Олега Дергилева.

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