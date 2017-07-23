В Самаре погиб сын президента Палаты адвокатов Самарской области

В Самаре погиб Илья Бутовченко — адвокат, сын президента Палаты адвокатов Самарской области, бывший следователь СУ СК РФ по Самарской области.
По предварительным данным, он погиб в результате несчастного случая на воде, который произошел напротив 9-й просеки, где столкнулись катер и гидроцикл.
В соцсетях пишут, что в столкновении виноват был неопытный водитель, управлявший лодкой. Так это или нет, пока не ясно.
Прощание с погибшим и похороны состоятся 24 июля.
Редакция выражает свои соболезнования родным и близким погибшего.
Илья Бутовченко расследовал в Самарской области ряд громких дел, в том числе убийство владельца "Горилки" Олега Дергилева.
Последние комментарии
Робин Гуд что ли?? Где совесть у человека вообще. Пусть его судят во всей строгостью и вернут украденное владельцу
Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности
Интересно если водителя пиканто и тех людей которые на видео отправить на полиграф какой результат будет . Насколько известно эти водители работали в такси и были уволены за злоупотребление и хамское поведение . И таких видео полно в интернете они размещают .
Как вам не стыдно?!!! Екатерины дома нет и не было. Она не нашлась. В суд надо за такое подавать. Сплошное вранье!!!! И пропала она не 23 июня. Ублюдки, получают деньги и пишут, что попало. Полиция не проводит никаких мероприятий по этому делу! За все заплачено! А Кати так и нет.
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше