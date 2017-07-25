ВТБ24 в Поволжье в первые два дня выплатил 4,8 млрд рублей страхового возмещения вкладчикам банка "Югра"

ВТБ24, действующий от имени Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в качестве банка-агента, за первые два дня выплатил вкладчикам банка "Югра", проживающим в Приволжском федеральном округе, 4,8 млрд рублей, что составляет 34% от общего объема страхового возмещения в регионе.

ВТБ24 выплачивает страховое возмещение вкладчикам банка "Югра" с 20 июля 2017 г. Более 5,5 тысячи вкладчиков этого банка уже обратилось в ВТБ24 за получением страхового возмещения в Приволжском федеральном округе.

Общая сумма выплат страхового возмещения банком ВТБ24 вкладчикам "Югры" составляет порядка 66,5 млрд руб., в том числе по ПФО — 14 млрд руб.

Напомним, ВТБ24 производит выплаты в следующих регионах ПФО: Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Оренбургская область, Самарская область, Саратовская область, Республика Татарстан, Удмуртская и Чувашская республики. В Нижегородской области средства могут получить клиенты, чьи фамилии начинаются с У-Я.

В ходе выплат вкладчикам банка "Югра" ВТБ24 впервые предоставляет возможность клиентам, получающим страховое возмещение, записаться через сайт банка на обслуживание к менеджеру в любое удобное время и в любой офис, который занимается выплатами. Новый сервис доступен как физическим, так и юридическим лицам.