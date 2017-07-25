16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Солидарность" вошла в список кредитных организаций, нарушивших нормативы Центробанка РФ Имущество обанкроченного ФИА-банка выставлено на торги Самарские предприниматели могут минимизировать затраты на новую контрольно-кассовую технику RАЕХ сменил прогноз для Кошелев-Банка на негативный Ашот Марьян: "Газбанк обладает крепким фундаментом, который позволит построить успешный международный бизнес"

Банки Финансы

ВТБ24 в Поволжье в первые два дня выплатил 4,8 млрд рублей страхового возмещения вкладчикам банка "Югра"

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 24
Версия для печати

ВТБ24, действующий от имени Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в качестве банка-агента, за первые два дня выплатил вкладчикам банка "Югра", проживающим в Приволжском федеральном округе, 4,8 млрд рублей, что составляет 34% от общего объема страхового возмещения в регионе.

ВТБ24 выплачивает страховое возмещение вкладчикам банка "Югра" с 20 июля 2017 г. Более 5,5 тысячи вкладчиков этого банка уже обратилось в ВТБ24 за получением страхового возмещения в Приволжском федеральном округе.

Общая сумма выплат страхового возмещения банком ВТБ24 вкладчикам "Югры" составляет порядка 66,5 млрд руб., в том числе по ПФО — 14 млрд руб.

Напомним, ВТБ24 производит выплаты в следующих регионах ПФО: Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Оренбургская область, Самарская область, Саратовская область, Республика Татарстан, Удмуртская и Чувашская республики. В Нижегородской области средства могут получить клиенты, чьи фамилии начинаются с У-Я.

В ходе выплат вкладчикам банка "Югра" ВТБ24 впервые предоставляет возможность клиентам, получающим страховое возмещение, записаться через сайт банка на обслуживание к менеджеру в любое удобное время и в любой офис, который занимается выплатами. Новый сервис доступен как физическим, так и юридическим лицам.

ВТБ24 (генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций № 1623) является дочерним банком ПАО ВТБ и специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций малого бизнеса. Уставный капитал банка составляет 103,9 млрд рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 08:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

Татьяна Понтелеенко 14 марта 2016 17:59 Клиенты Сбербанка стали увереннее в надежности банковских сервисов

Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6