В деле сотрудников департамента образования Самары появился третий эпизод мздоимства

Во время расследования уголовного дела, возбужденного в отношении двух консультантов отдела дошкольного образования департамента образования Самары Александра Антонова и Светланы Зелениной, которых подозревают в организации регулярных денежных поборов в руководителя одного из детских дошкольных учреждений города, был выявлен еще один эпизод.
По версии правоохранителей, 53-летняя директор детсада № 294 Светлана Киселева перечисляла им вознаграждение за покровительство - 60 тыс. руб. в месяц в течение трех лет начиная с марта 2014 года.
24 июля по этому эпизоду было возбуждено уголовное дело по статье "Взятка".
Антонов находится под стражей до 4 сентября, а его предполагаемая сообщница — под домашним арестом.
Напомним, первоначально муниципальным служащим вменяли то, что они в декабре 2015 г. и январе 2016 г. получили на свои банковские карточки по 10 тыс. руб. от заведующей одного из детсадов "за общее попустительство по службе".
При этом 21 июля в отношении них уже возбудили новые уголовные дела в связи с вновь открывшимся эпизодом. Предположительно, с мая 2015 г. по март 2016 г. те сотрудники департамента получили от заведующей детсада №275 в общей сложности 84 тыс. рублей.
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Жители ул. Губанова г.Самары предлагают Администрации Фурсова или переименовать их улицу в улицу "Кошмаров" или навести там порядок совместно с полицией. На улице имени героя-летчика не могут твориться такие зверства. Разборки компаний подростков, алкоголиков и наркоманов стали системой. Здесь сажают на кол животных и людей, истязают их, гуляют с дикими воплями ночи напролет в гаражах и на детских площадках. Исчезли патрули дружинников и полиции. Жители вечерами бояться выходить из дома. Как правило, преступления остаются нераскрытыми, вдохновляя двуногих нелюдей на новые "подвиги". Поймать их довольно просто - они так и продолжают гулять с наступлением темноты во дворах и ближайших гаражах, расположенных на нечетной стороне улицы.
Очень жаль семью,дети остались сиротами из-за чей-то безбашеной головы,90 года вернулись,или настолько чувствовали безнаказанность за все проделки которые ранее совершали.
"Руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности". Такие слова от начальника полиции области больше кажутся иронией. Сомневаюсь, что данная операция была совершена без ведома руководства Сызранской полиции. А учитывая прибыльность дела, врядли начальник Сызранской полиции Андрей Гусаров, большой любитель дорогих автомобилей и особняков на берегу Волги, не был в курсе дел. Кстати, сам полковник А.В. Гринь был переведен в Самарскую область как грамотный специалист по борьбе с коррупцией. И где эта борьба?