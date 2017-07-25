В деле сотрудников департамента образования Самары появился третий эпизод мздоимства

Во время расследования уголовного дела, возбужденного в отношении двух консультантов отдела дошкольного образования департамента образования Самары Александра Антонова и Светланы Зелениной, которых подозревают в организации регулярных денежных поборов в руководителя одного из детских дошкольных учреждений города, был выявлен еще один эпизод.

По версии правоохранителей, 53-летняя директор детсада № 294 Светлана Киселева перечисляла им вознаграждение за покровительство - 60 тыс. руб. в месяц в течение трех лет начиная с марта 2014 года.

24 июля по этому эпизоду было возбуждено уголовное дело по статье "Взятка".

Антонов находится под стражей до 4 сентября, а его предполагаемая сообщница — под домашним арестом.

Напомним, первоначально муниципальным служащим вменяли то, что они в декабре 2015 г. и январе 2016 г. получили на свои банковские карточки по 10 тыс. руб. от заведующей одного из детсадов "за общее попустительство по службе".

При этом 21 июля в отношении них уже возбудили новые уголовные дела в связи с вновь открывшимся эпизодом. Предположительно, с мая 2015 г. по март 2016 г. те сотрудники департамента получили от заведующей детсада №275 в общей сложности 84 тыс. рублей.