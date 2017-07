На Мастрюковских озерах 27 июля начинает свою программу фестиваль "Метафест"

Месяц назад отзвучал Грушинский фестиваль, а уже с 27 по 29 июля на Мастрюковских озерах менее знаменитый, но не менее интересный "Метафест". Музыкальный фестиваль уже заработал статус "главного приключения июля" среди поклонников музыки, в разные года заявляя таких хедлайнеров, как Найк Борзов, Billyʼs Band, "Маша и Медведи". В этом году лучшее время на главной сцене будет отведено московской группе "Ундервуд", в свое время прославившейся ироничным хитом "Гагарин, я вас любила".

Если кто-то может с гордостью носить звание самарского "Вудстока", то это, скорее всего, "Метафест". Именно он ориентирует свою музыкальную программу на актуальную музыку. И если "Ундервуд" едут как "заслуженные" ветераны альтернативной сцены времен рок-радиостанций, то артист Псой Короленко и группа "Краснознаменная дивизия имени моей бабушки" (КДИМБ) прославились уже в статусе "инди". Выступление Псоя Короленко — искренняя радость для любого филолога и культуролога. Человек мира и мастер слова любит исполнять свои песни на разных языках, порой закрепляя фразы бранным словом. Не менее эксцентричные ребята из КДИМБ, определяющие свой стиль как "экзальтированный оркестровый пост-рок, сформированный под влиянием советской детской литературы, американских архетипов, танцев, шугейз, афро-поп". Но проще всего под их музыку вспомнить молодую Жанну Агузарову с ее хрустальным голосом, звучащим под легкий ритмичный аккомпанемент.

Theodor Bastard тоже заявлены в хедлайнерах. Еще около десяти с чем-то лет назад они удачно вписывались в популярные каноны так называемой готической сцены. Но после того как "готика" потеряла свои позиции, музыканты стали концентрировать свое творчество на фольклорной составляющей. Сегодня они претендует на звание "основоположников" российского направления world music. Theodor Bastard — это глубокая и экспериментальная музыка с акцентом на этнику и текстами на русском, английском и старонорвежских языках.

В этом году на "Метафесте" не обошлось без серьезных музыкальных потерь. Видимо, отыграв все, что возможно на всех сценах Грушинского, любимый всеми Василий Уриевский уже немного устал от Мастрюковских озер и в этот раз не планирует выступать на "Метафесте". Но, скорее всего, его отсутствие связано с активными репетициями в Театре на Таганке спектакля "Старший сын", который ставит Денис Бокурадзе.

Зато домой съедутся родные музыканты Федул Жадный и Ice Hokky. Три года назад из Самары в Санкт-Петербург уехал основатель стиля "музыкальный карикатуризм" Павел Коршунов, прославившийся как Федул Жадный. В Питере он вступил в стройный ряд музыкантов Н.О.М., но в Самаре его еще не забыли и очень ждут. Наверняка на его выступление соберется интересная самарская публика. Группа Ice Hokky променяла самарскую прописку на солнечный Израиль, но не изменила своему совершенному звучанию "многослойной музыки". Еще немного электронного драйва от земляков — дуэт Бабба. Ольга Чубарева из Cheese People и Алла Четаева из Bajinda Behind The Enemy Lines пишут грубоватые тексты о женской доле под минимальное электронное сопровождение.

Для поклонников гитарной музыки "пожирнее" легкий гаражный рок от донбасских Fadelights, похожих на The Queens of the Stone Age, впавших в романтическое настроение. Для любителей джаза тоже найдется своя программа: Ska-jazz от The Middle Volga Social Club и более традиционный квартет JazzTime.

В этот раз "Метафест" будет идти полные три дня. Раньше четверг серьезно не принимался в расчет, а был лишь стартом, когда гости просто устанавливали палатки и знакомились. В этом году — активная музыкальная программа уже с вечера четверга до глубокой ночи субботы.

Переменчивая погода этого лета пока заставляет организаторов гадать — готовиться ли к дождю или предупреждать посетителей о жаре. Но пока за 11-летнюю историю ни одно выступление хедлайнеров не сорвалось из-за непогоды. Постоянные гости особо любят вспоминать концерт Billyʼs Band в 2015-м, которому дождь только добавил блюзового шарма.

Не музыкой единой живет "Метафест". В творческом пространстве "Река" будет своя звезда, которую ждут не меньше, чем "Ундервуд" и Theodor Bastard, переводчик Дмитрий Коваленин. Его имя стало знаменито благодаря переводу книг популярного японского писателя Харуки Мураками. Востоковед и писатель проведет лекцию, посвященную режиссеру-аниматору, создателю таких мультипликационных шедевров, как "Ходячий замок" и "Унесенные призраками", — Хаяо Миядзаки.

В этот же день, в субботу, гости фестиваля встретятся с самарским писателем, выпустившим уже две книги из трилогии о Безымянке, Андреем Олехом. Всех неравнодушных к поэзии пригласят на "Стихосцену". Здесь гости опять встретятся с Дмитрием Ковалениным, в творческой биографии которого и перевод на русский язык японских поэтов ХХ века, и широко известных поэтов-музыкантов Тома Уэйтса и Леонарда Коэна. В этой же программе выступит тольяттинец Дюша Глебович, более известный как Поэт Айвенго, и самарские White Crow. Еще на "Реке" будут проходить мастер-классы джазового клуба "Движение" и акустические концерты.

"Метафест" не обойдется двумя музыкальными площадками "Лес" и "Степь" и творческим пространством "Река". Будет и ярмарка мастеров, фуд-корт, различные интерактивные программы от спонсоров. К сожалению, спонсорская поддержка пока не может обеспечить фестивалю бесплатный вход для гостей. И организаторы снова обращаются к публике с извинениями и со словами, что цена билета лишь дает возможность фестивалю продолжать свою жизнь.