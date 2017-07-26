Самарскую организацию футбольных болельщиков признали экстремистской

Самарская организация футбольных болельщиков "ТОЙС" (T.O.Y.S, The Opposition Young Supporters) вошла в список экстремистских, сообщает Минюст РФ.

Дополнение в перечень общественных объединений и религиозных организаций, иных некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" опубликовано в "Российской газете".

Также сообщается, что решение о включении "ТОЙС", деятельность которой запрещена, в список принято 11 апреля текущего года Советским районным судом Самары.

Ранее в список запрещенных организаций попали чапаевская религиозная группа "Мечеть Мирмамеда" и местная религиозная организация Свидетелей Иеговы в Самаре.