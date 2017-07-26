16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Екатерине Пузиковой вынесли приговор и увеличили срок наказания Начальник и главбух Сызранского военного госпиталя выплатили фиктивной работнице более 1,2 млн рублей Лжесотрудница горадминистрации за хищение 11 млн руб. получила семь лет колонии Тольяттинец получил два года колонии за то, что заразил двух спутниц жизни ВИЧ-инфекцией Бенефициар "У Палыча" инициировал уголовное преследование владельца "Агропроммонтажа"

Суды Происшествия

Начальник и главбух Сызранского военного госпиталя выплатили фиктивной работнице более 1,2 млн рублей

СЫЗРАНЬ. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 74
Версия для печати

Вступили в силу постановления Самарского гарнизонного военного суда, удовлетворившего ходатайства следствия о прекращении уголовных дел о злоупотреблении полномочиями в отношении начальника Сызранского гарнизонного военного госпиталя, подполковника медицинской службы Андрея Сибряева и главного бухгалтера того же учреждения Татьяны Ильиной, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Военном следственном отделе СК РФ по Самарскому гарнизону.

По данным следствия, Сибряева обвиняли в том, что, работая на должности начальника Сызранского военного госпиталя, он вступил в преступный сговор с главбухом Татьяной Ильиной и, используя свои служебные полномочия, фиктивно трудоустроил с 3 сентября 2012 г. женщину, которая числилась там более трех лет. Также Сибряев организовал незаконное внесение в табели учета рабочего времени сведений о якобы исполнении ею своих служебных обязанностей в полном объеме и производство незаконных выплат зарплаты и других поощрительных выплат.

А главный бухгалтер Татьяна Ильина по договоренности с Сибряевым, в свою очередь, подыскала кандидатуру фиктивной работницы и участвовала в организации оплаты ее "труда".

Как сообщили в следствии, с 3 сентября 2012 г. по 13 мая 2016 г. в результате незаконных действий Сибряева и Ильиной на банковские счета фиктивной сотрудницы было незаконно перечислено более 1,2 млн руб., а имущественный вред был нанесен Министерству обороны РФ.

В следствии уточнили, что отведенными суммами Ильина распоряжались по согласованию с Сибряевым в интересах госпиталя на различные нужды.

Следствие квалифицировало действия как Сибряева, так и Ильиной по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Использование должностным лицом служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из иной личной заинтересованности и повлекшее нарушение охраняемых законом интересов государства").

По данным следствия, в июле 2017 г. заместитель руководителя ВСО СК России по Самарскому гарнизону направил в Самарский гарнизонный военный суд ходатайства о прекращении уголовных дел в отношении Сибряева и Ильиной и назначении каждому из них меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, предусмотренного ст. 104.4 УК РФ.

Ходатайства следствия рассматривались одним судьей в один день, в одном судебном заседании.

На заседаниях Сибряев и Ильина просили удовлетворить ходатайства и пояснили, что согласны с установленными в ходе расследования обстоятельствами и не оспаривают выводы заместителя руководителя ВСО СК России по Самарскому гарнизону, изложенные в ходатайстве.

Представитель потерпевшего, в свою очередь, в судебных заседаниях показала, что обвиняемые в полном объеме возместили причиненный ущерб, в связи с чем против удовлетворения ходатайств следствия не возражала. Поддержал ходатайства и прокурор.

В итоге суд учел, что Сибряев и Ильина к уголовной ответственности привлекаются впервые, возместили ущерб, обвиняются в совершении преступления средней тяжести, освободил их от уголовной ответственности на основании ст. 76.2 УК РФ, прекратил уголовные дела в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ, а также назначил каждому из них судебный штраф в размере 35 тыс. рублей.

Напомним, это уже не первое уголовное дело начальника Сызранского военного госпиталя, заканчивающееся подобным исходом. Так, 20 июня 2017 г. прекратили другое дело в отношении него, связанное с превышением полномочий. Речь шла о привлечении лечившихся в госпитале 13 военнослужащих-срочников к различным работам, не связанным с прохождением военной службы, в том числе и в личных интересах. Работы имели установленную следствием стоимость, что "повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства".

Кроме того, 14 июня в отношении Сибряева прекратили еще одно уголовное дело, в котором также фигурировал фиктивно трудоустроенный работник.

Гид потребителя

Последние комментарии

Volonter RF 16 июля 2017 19:15 Расследование по фактам махинаций с земельным участком под автосалонами "Полада" перевели в Тольятти

Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности

Чук Геков 14 июня 2017 17:12 Александру Реймеру дали восемь лет колонии за хищение бюджетных средств и лишили воинского звания

Интересно: украл ТРИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНОВ, а штраф - 800 тысяч. Это как?! Значит, 2.200 миллионов и 200 тысяч рублей он уже СЕГОДНЯ может считать ОТМЫТЫМИ и ЛЕГАЛИЗОВАННЫМИ и законно(!!!) своими(!!!). Ведь второй раз по тому же делу этого упыря никто судить не будет. Остаётся только узнать, когда амнистия? В этом месяце или всё-таки в этом году?

Станислав Сухолёт 08 июня 2017 14:03 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Мечтаю, чтобы эта судья с прокурором вечером по дороге домой оказались в подобной ситуации. Продажные твари!!!

Alexey Kalyagin 08 июня 2017 07:45 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Надо при вынесении всех сомнительных приговоров, проверять судей, следователей и прокуроров на предмет коррупционной составляющей.

Серега Шаров 07 июня 2017 17:55 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Во что бабло с правосудием делает. Задержали бы меня с переделанным стволом и патронами Лет 5 как переобуться.Всех собак бы заодно повесили!!!Ну я то не директор а рабочий.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6