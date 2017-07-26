Начальник и главбух Сызранского военного госпиталя выплатили фиктивной работнице более 1,2 млн рублей

Вступили в силу постановления Самарского гарнизонного военного суда, удовлетворившего ходатайства следствия о прекращении уголовных дел о злоупотреблении полномочиями в отношении начальника Сызранского гарнизонного военного госпиталя, подполковника медицинской службы Андрея Сибряева и главного бухгалтера того же учреждения Татьяны Ильиной, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Военном следственном отделе СК РФ по Самарскому гарнизону.

По данным следствия, Сибряева обвиняли в том, что, работая на должности начальника Сызранского военного госпиталя, он вступил в преступный сговор с главбухом Татьяной Ильиной и, используя свои служебные полномочия, фиктивно трудоустроил с 3 сентября 2012 г. женщину, которая числилась там более трех лет. Также Сибряев организовал незаконное внесение в табели учета рабочего времени сведений о якобы исполнении ею своих служебных обязанностей в полном объеме и производство незаконных выплат зарплаты и других поощрительных выплат.

А главный бухгалтер Татьяна Ильина по договоренности с Сибряевым, в свою очередь, подыскала кандидатуру фиктивной работницы и участвовала в организации оплаты ее "труда".

Как сообщили в следствии, с 3 сентября 2012 г. по 13 мая 2016 г. в результате незаконных действий Сибряева и Ильиной на банковские счета фиктивной сотрудницы было незаконно перечислено более 1,2 млн руб., а имущественный вред был нанесен Министерству обороны РФ.

В следствии уточнили, что отведенными суммами Ильина распоряжались по согласованию с Сибряевым в интересах госпиталя на различные нужды.

Следствие квалифицировало действия как Сибряева, так и Ильиной по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Использование должностным лицом служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из иной личной заинтересованности и повлекшее нарушение охраняемых законом интересов государства").

По данным следствия, в июле 2017 г. заместитель руководителя ВСО СК России по Самарскому гарнизону направил в Самарский гарнизонный военный суд ходатайства о прекращении уголовных дел в отношении Сибряева и Ильиной и назначении каждому из них меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, предусмотренного ст. 104.4 УК РФ.

Ходатайства следствия рассматривались одним судьей в один день, в одном судебном заседании.

На заседаниях Сибряев и Ильина просили удовлетворить ходатайства и пояснили, что согласны с установленными в ходе расследования обстоятельствами и не оспаривают выводы заместителя руководителя ВСО СК России по Самарскому гарнизону, изложенные в ходатайстве.

Представитель потерпевшего, в свою очередь, в судебных заседаниях показала, что обвиняемые в полном объеме возместили причиненный ущерб, в связи с чем против удовлетворения ходатайств следствия не возражала. Поддержал ходатайства и прокурор.

В итоге суд учел, что Сибряев и Ильина к уголовной ответственности привлекаются впервые, возместили ущерб, обвиняются в совершении преступления средней тяжести, освободил их от уголовной ответственности на основании ст. 76.2 УК РФ, прекратил уголовные дела в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ, а также назначил каждому из них судебный штраф в размере 35 тыс. рублей.

Напомним, это уже не первое уголовное дело начальника Сызранского военного госпиталя, заканчивающееся подобным исходом. Так, 20 июня 2017 г. прекратили другое дело в отношении него, связанное с превышением полномочий. Речь шла о привлечении лечившихся в госпитале 13 военнослужащих-срочников к различным работам, не связанным с прохождением военной службы, в том числе и в личных интересах. Работы имели установленную следствием стоимость, что "повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства".

Кроме того, 14 июня в отношении Сибряева прекратили еще одно уголовное дело, в котором также фигурировал фиктивно трудоустроенный работник.