Просроченную задолженность более трех месяцев имеют 14,6% самарских заемщиков. Такие данные по итогам собственного аналитического исследования озвучили специалисты Объединенного кредитного бюро.
По данным ОКБ на 1 июля, количество жителей региона, имеющих более чем трехмесячную просрочку платежа, составляет 155,6 тыс. человек. Средняя сумма просроченной задолженности составляет 190 тыс. рублей.
По РФ количество граждан, которые не вносили платежи по кредитам 90 и более дней, достигло 7,2 млн человек — это 15,3% от общего количества заемщиков с открытыми кредитами. Год назад их доля составляла 15,8% от общего числа заемщиков с открытыми счетами или 7,16 млн человек.
При этом совокупная просроченная задолженность этих граждан перед кредиторами (с учетом штрафов и пени) достигла 1,43 трлн рублей. В среднем каждый заемщик с просрочкой платежа 90 и более дней должен банку 199 тыс. рублей.
Последние комментарии
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.