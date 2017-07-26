Просроченную задолженность более трех месяцев имеют 14,6% самарских заемщиков. Такие данные по итогам собственного аналитического исследования озвучили специалисты Объединенного кредитного бюро.

По данным ОКБ на 1 июля, количество жителей региона, имеющих более чем трехмесячную просрочку платежа, составляет 155,6 тыс. человек. Средняя сумма просроченной задолженности составляет 190 тыс. рублей.

По РФ количество граждан, которые не вносили платежи по кредитам 90 и более дней, достигло 7,2 млн человек — это 15,3% от общего количества заемщиков с открытыми кредитами. Год назад их доля составляла 15,8% от общего числа заемщиков с открытыми счетами или 7,16 млн человек.

При этом совокупная просроченная задолженность этих граждан перед кредиторами (с учетом штрафов и пени) достигла 1,43 трлн рублей. В среднем каждый заемщик с просрочкой платежа 90 и более дней должен банку 199 тыс. рублей.