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На самарском стадионе "Волга" могут возвести высотку

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Новый собственник стадиона "Волга" — ООО "Стимул" планирует возвести на участке высотку и модернизировать спортивный комплекс, пишет "Самарское обозрение".

Весной 2017 г. ООО "Футбольный клуб "Юнит" внесло право собственности на участок в 38,8 кв. м под стадионом в уставный капитал дочернего ООО "Первая специализированная компания". Затем последнее продало ООО "Стимул" территорию "под спортивный комплекс "Волга", состоящий из нежилых зданий и сооружений".

"Стимул" создан в Ульяновске в 2014 году. Сейчас компания перерегистрирована в Самаре. Совладельцем общества является предприниматель Марс Бахитов. Он же считается бенефициаром группы компаний "Реммагистраль". Совместно с президентом ООО "ФК "Юнит" Ринатом Гакиловым Бахитов являлся акционером небольшого Регионального кредитного банка, зарегистрированного в Димитровграде Ульяновской области. Сейчас у кредитного учреждения отозвана лицензия на банковские операции.

Директор ООО "Стимул" Вячеслав Ишин рассказал изданию, что компания рассчитывает параллельно развивать спортивный объект и застроить часть площадки.

"В нашу группу компаний входит благотворительный фонд "Олимпия", который поддерживает детский спорт, в частности хоккей и футбол. Стадион "Волга" приобретен именно как тренировочная площадка для наших детских команд. Площадь приобретенного участка достигает почти 4 га, стадион занимает менее половины. Часть территории сегодня занята автомобильной стоянкой, часть — фактически заброшена. На территории в 1,8 га планируем возвести многофункциональный комплекс с жилым домом и гостиницей для спортсменов. Будет реконструирован стадион, его хотим сделать крытым, а также создадим ледовую площадку", — поделился планами Ишин.

В августе 2016 г. администрация Самары утвердила проект планировки территории в 7,22 га. Она расположена в границах ул. Ново-Садовой, пр. Масленникова, Автобусного проезда и ул. Луначарского. Инициатором разработки ППТ выступал сам муниципалитет для определения видов разрешенного использования участков под Фабрикой-кухней и соседними участками, в том числе стадионом "Волга".

Согласно данной документации, для четырех площадок в границах квартала установили вид использования — "музеи", для еще двух — "озелененные территории общего пользования, скверы". Но, по данным муниципального геопортала мэрии Самары, весь квартал в настоящее время относится к зоне Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения). Этот статус предполагает, что на данных территориях можно размещать средне- и многоэтажную жилую застройку, объекты "делового управления", торговли, гостиницы. По информации источника, знакомого с ситуацией, именно такое зонирование лоббировали владельцы ООО "ФК "Юнит".

"При это, перед областными властями принимались вполне конкретные обязательства — не застраивать площадку стадиона "Волга" жилыми объектами", — рассказал источник "СО".

Препятствием для реализации планов "Стимула" может стать и соседство площадки с памятником федерального значения "Фабрикой-кухней".

По словам начальника отдела архитектуры администрации Октябрьского района Сергея Хандогина, охранная зона памятника предусматривает ограничения по этажности для застройки на площадке "Волги".

"Я встречался с руководителями "Стимула". Они намерены возвести там жилой дом в 22 этажа. Это вряд ли возможно. учитывая постановление УГООКН", - приводит слова Хандогина "Самарское обозрение". 

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