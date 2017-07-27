Самарский филиал АО Россельхозбанк в 2 раза увеличил выпуск зарплатных карт в Самарской области

Объем эмиссии зарплатных карт Россельхозбанка в Самарской области в первом полугодии 2017 года вырос в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Общее количество зарплатных карт на 1 июля 2017 года превысило 9,8 тыс. штук.

С начала текущего года в рамках зарплатных проектов филиал эмитировал порядка 4,3 тыс. зарплатных карт. 26% портфеля зарплатных проектов составляют малые предприятия.

Компании, заключившие договор на зарплатное обслуживание, получают возможность быстрого зачисления средств на карты сотрудников. Время зачисления — от 15 минут до 1,5 часа. Также минимизируются расходы, связанные с организацией выплаты заработной платы: получение и хранение наличных, безопасность и охрана денежных средств. Обеспечивается конфиденциальность выплаты заработной платы.

Для сотрудников, получающих заработную плату на карту Россельхозбанка, установлены льготные ставки по потребительским кредитам, также время одобрения кредита сокращено, для его получения необходим только паспорт. Помимо этого, действуют особые условия при рассмотрении заявок на получение автокредита, кредитной карты и ипотеки.