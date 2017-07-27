В I полугодии 2017 года Россельхозбанк на 38% увеличил кредитование сезонных работ

В I полугодии 2017 года РСХБ направил на кредитование сезонных работ свыше 135,4 млрд рублей — на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе представителям крупного агробизнеса Банк предоставил на эти цели 99,5 млрд рублей, малого и среднего бизнеса — 35,9 млрд рублей. Общий объем финансовой поддержки аграриев с учетом пролонгаций ранее выданных кредитов составил порядка 185 млрд рублей.

Средства выданы на проведение весенней кампании и подготовку к уборочной, в том числе на ремонт техники, закупку горюче-смазочных материалов, семян, средств защиты растений, минеральных удобрений. Россельхозбанк ежегодно обеспечивает основной объем финансирования сезонных сельскохозяйственных работ, способствуя росту производства сельхозпродукции в России.