В I полугодии 2017 года Россельхозбанк на 38% увеличил кредитование сезонных работ

В I полугодии 2017 года РСХБ направил на кредитование сезонных работ свыше 135,4 млрд рублей — на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе представителям крупного агробизнеса Банк предоставил на эти цели 99,5 млрд рублей, малого и среднего бизнеса — 35,9 млрд рублей. Общий объем финансовой поддержки аграриев с учетом пролонгаций ранее выданных кредитов составил порядка 185 млрд рублей.
Средства выданы на проведение весенней кампании и подготовку к уборочной, в том числе на ремонт техники, закупку горюче-смазочных материалов, семян, средств защиты растений, минеральных удобрений.
Россельхозбанк ежегодно обеспечивает основной объем финансирования сезонных сельскохозяйственных работ, способствуя росту производства сельхозпродукции в России.
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Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.