Во время монтажа пролета путепровода на ул.Ташкентской движение по Демократической перекрывать не будут

Во время монтажа пролета моста на ул. Ташкентской движение по Демократической перекрывать не будут. Об этом рассказал начальник участка ООО "Гипрострой-Самара" Валерий Латкин.

По его словам, готовность путепровода над ул. Демократической сейчас составляет уже более 65%.

"Мы укладываемся в график, на этой неделе завершили заливку бетоном третьей опоры, сейчас все опоры полностью готовы, и через три-четыре дня мы можем приступить к монтажу пролета между третьей и четвертой опорами путепровода", — пояснил Валерий Латкин. Он отметил, что сейчас монтажу пролета мешает только линия электропередачи — ее должны предварительно демонтировать, переведя электроснабжение потребителей на другой канал.

Напомним, длина четырехполосного путепровода через ул. Демократическую составляет 80 м, стоимость контракта на его строительство — 160 млн рублей. Путепровод состоит из четырех опор и трех пролетов между ними. Первый пролет длиной 18 м установлен. Движение автомобилей по ул. Демократической пройдет под вторым и третьим пролетом, длина каждого из них составит 28 метров.

На то, чтобы смонтировать один пролет, строителям потребуется всего пара дней. Движение по ул. Демократической при этом перекрывать не будут — при монтаже третьего пролета движение будет временно переведено на полосу по направлению из города, а при монтаже второго пролета автомобили объедут место проведения работ по новым съездам с моста.

"Мы замкнули съезды на Демократической и готовы в любой момент переключить движение при начале монтажа пролетов", — пояснил директор по строительству автомобильных дорог ООО "Хрипунов и К" Дмитрий Тумаев.

К сентябрю строители путепровода планируют отдать мост дорожникам для укладки асфальта.