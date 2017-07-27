"Крылья Советов" готовятся к игре с "Химками"

После поражения от "Томи" команда начала подготовку к матчу с "Химками". В четверг, 27 июля, "Крылья Советов" провели тренировку на "Металлурге" двумя группами.
Игравшие большую часть времени во вчерашнем матче футболисты работали на восстановление. У остальных игроков были интенсивные упражнения. В занятии принимал участие форвард Илья Визнович, у которого было повреждение.
Готовиться к матчу 5 тура Первенства России с "Химками" самарцы будут до пятницы, после чего отправятся на игру.
Матч "Химки" — "Крылья Советов" состоится в воскресенье, 30 июля, в 17:00, сообщает официальный сайт клуба.
Последние комментарии
зря!
опять- виноваты все, а крайних нет !!!
Да и самого "этого игрока" сбагрили. Толку от него было немного.
попер шантаж
снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.