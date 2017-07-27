Управляющий Волжской птицефабрики не смог расторгнуть договор о продаже и вернуть имущество

Арбитражный суд Самарской области принял решение по иску конкурсного управляющего ОАО "Птицефабрика "Волжская" Александра Баскакова к ООО "Волжский бройлер" о расторжении договора купли-продажи и возвращении недвижимого имущества, которое реализовано на торгах за 27,3 млн рублей. В иске отказано.

Напомним, исковое заявление о признании ОАО "Птицефабрика "Волжская" банкротом поступило в суд в октябре 2012 года, а сама компания получила такой статус в мае 2013 года согласно решению суда. Тогда же началось конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Александр Баскаков.

Для выплаты кредиторам были назначены торги по реализации имущества, в составе которого комплекс зданий в селе Ивашевка Сызранского района и многое другое. Начиная от птичников, зданий убойного, инкубаторного, яйцесортировочного цеха, оборудования заканчивая котельной и земельными участками (общей площадью 1,77 млн кв. м). В августе 2014 года этот лот продавался за 162,99 млн рублей. Однако торги были признаны несостоявшимися, поскольку на них не поступало заявок. Цена имущества существенно упала.

Согласно материалам дела, в 2015 году имущество уже было выставлено на торгах в форме публичного предложения, когда компания-покупатель может заявить свою цену. ООО "Программное решение" заключило договор на 27,3 млн рублей. Позже оно сменило наименование на ООО "Волжский бройлер".

Конкурсный управляющий теперь требует расторгнуть договор о продаже имущества и вернуть его. Согласно материалам дела, покупатель выплатил лишь 16,47 млн рублей. После чего конкурсный управляющий направлял претензии об оплате и позже подал исковое заявление в суд. Общая сумма требований кредиторов птицефабрики составляет 178,7 млн рублей.

Согласно материалам дела, по заключенному договору покупатель выплачивает неустойку в случае нарушения сроков оплаты имущества. Ответчик пояснил, что неоплата вызвана действиями конкурсного управляющего, а перечисление платежей прекращено в связи с подачей иска в суд.

В то же время "Волжский бройлер" оплатил уже сумму, превышающую половину цены товара, поэтому согласно Гражданскому кодексу расторгнуть договор нельзя. К тому же в контракте условия о возможности его расторжения в связи с неоплатой имущества не содержИтся.

Согласно материалам дела, истец не лишен возможности требовать оплаты долга и договорной неустойки, данную задолженность ответчика нельзя отнести к категории ущерба. Следовательно, в деле отсутствуют доказательства причинения истцу значительного ущерба. В иске отказано.