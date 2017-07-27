Управляющий Волжской птицефабрики не смог расторгнуть договор о продаже и вернуть имущество

Арбитражный суд Самарской области принял решение по иску конкурсного управляющего ОАО "Птицефабрика "Волжская" Александра Баскакова к ООО "Волжский бройлер" о расторжении договора купли-продажи и возвращении недвижимого имущества, которое реализовано на торгах за 27,3 млн рублей. В иске отказано.
Напомним, исковое заявление о признании ОАО "Птицефабрика "Волжская" банкротом поступило в суд в октябре 2012 года, а сама компания получила такой статус в мае 2013 года согласно решению суда. Тогда же началось конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Александр Баскаков.
Для выплаты кредиторам были назначены торги по реализации имущества, в составе которого комплекс зданий в селе Ивашевка Сызранского района и многое другое. Начиная от птичников, зданий убойного, инкубаторного, яйцесортировочного цеха, оборудования заканчивая котельной и земельными участками (общей площадью 1,77 млн кв. м). В августе 2014 года этот лот продавался за 162,99 млн рублей. Однако торги были признаны несостоявшимися, поскольку на них не поступало заявок. Цена имущества существенно упала.
Согласно материалам дела, в 2015 году имущество уже было выставлено на торгах в форме публичного предложения, когда компания-покупатель может заявить свою цену. ООО "Программное решение" заключило договор на 27,3 млн рублей. Позже оно сменило наименование на ООО "Волжский бройлер".
Конкурсный управляющий теперь требует расторгнуть договор о продаже имущества и вернуть его. Согласно материалам дела, покупатель выплатил лишь 16,47 млн рублей. После чего конкурсный управляющий направлял претензии об оплате и позже подал исковое заявление в суд. Общая сумма требований кредиторов птицефабрики составляет 178,7 млн рублей.
Согласно материалам дела, по заключенному договору покупатель выплачивает неустойку в случае нарушения сроков оплаты имущества. Ответчик пояснил, что неоплата вызвана действиями конкурсного управляющего, а перечисление платежей прекращено в связи с подачей иска в суд.
В то же время "Волжский бройлер" оплатил уже сумму, превышающую половину цены товара, поэтому согласно Гражданскому кодексу расторгнуть договор нельзя. К тому же в контракте условия о возможности его расторжения в связи с неоплатой имущества не содержИтся.
Согласно материалам дела, истец не лишен возможности требовать оплаты долга и договорной неустойки, данную задолженность ответчика нельзя отнести к категории ущерба. Следовательно, в деле отсутствуют доказательства причинения истцу значительного ущерба. В иске отказано.
Последние комментарии
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?
Догоним и перегоним самих себя! Усинское" с 2003 г. ведет строительство животноводческого комплекса. Предприятие, сформированное на базе колхоза "Родина" в Сызранском районе, планировало создать полноценный животноводческий комплекс в две очереди путем реконструкции имеющихся зданий и строительства новых. В итоге должна была заработать молочная ферма на 800 голов дойного стада и 1,2 тыс. голов молодняка. С 2003 г. по 2006 г. из областного бюджета предприятию выделялось восемь бюджетных кредитов на общую сумму 230 млн рублей. В период с 2010 г. по 2012 г. уставный фонд "Усинского" пополнялся областными бюджетными инвестициями четыре раза—в общей сумме на 418 млн рублей. В 2004-2007 гг. строительство осуществлял заказчик-застройщик ОАО "Стройагроинвесткомплект". В 2012 г. предприятие привлекло к реализации проекта по реконструкции первого пускового комплекса, включающего в себя молочную ферму, нового генподрядчика – ООО "Строительная компания "СтройинтеХ". Однако сроки выполнения работ неоднократно переносились.
интересно когда он поедет за субсидиями в МСХ Самарской обл в 513каб