Самарский филиал АО "Россельхозбанк" принял участие в Дне поля

Представители Самарского регионального филиала АО Россельхозбанк во главе с директором Раилем Багдаловым приняли участие в Дне поля, организованном региональным дилером КЗ "Ростсельмаш" компанией "Ротор-лизинг".

День поля посетил министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов, который, приветствуя собравшихся, отметил, что накануне начала уборочной такие мероприятия имеют большое значение для аграриев региона, поскольку показывают достоинства отечественной техники и дают возможность обновить парк сельхозмашин.

"Сельхозпредприятия губернии заинтересованы в дальнейших поставках современных высокопроизводительных зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, тракторов и другой техники. В 2017 году мы выдали аграриям региона 4,72 миллиарда рублей. Часть этих денег 740 млн рублей пошла на приобретение техники: 26 сельхозпредприятий приобрели 9 комбайнов и 47 тракторов", — отметил директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.