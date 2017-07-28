Самарский филиал АО "Россельхозбанк" принял участие в Дне поля

Представители Самарского регионального филиала АО Россельхозбанк во главе с директором Раилем Багдаловым приняли участие в Дне поля, организованном региональным дилером КЗ "Ростсельмаш" компанией "Ротор-лизинг".
День поля посетил министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов, который, приветствуя собравшихся, отметил, что накануне начала уборочной такие мероприятия имеют большое значение для аграриев региона, поскольку показывают достоинства отечественной техники и дают возможность обновить парк сельхозмашин.
"Сельхозпредприятия губернии заинтересованы в дальнейших поставках современных высокопроизводительных зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, тракторов и другой техники. В 2017 году мы выдали аграриям региона 4,72 миллиарда рублей. Часть этих денег 740 млн рублей пошла на приобретение техники: 26 сельхозпредприятий приобрели 9 комбайнов и 47 тракторов", — отметил директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.
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Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.