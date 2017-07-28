Полицейские нашли мать брошенного на улице младенца

В пятницу, 28 июля, полицейские установили личность матери младенца, найденного утром 27 июля в 70 метрах от ул. Садовой в с. Малая Царевщина Красноярского района, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.
По данным полицейских, ей оказалась 21-летняя жительница с. Малая Царевщина, которая уже воспитывает пятилетнюю дочь. Женщина ранее к уголовной и административной ответственности не привлекалась. Сейчас она находится в отделе полиции.
Проверка по факту случившегося продолжается. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.
В областной полиции также уточнили, что сейчас найденная девочка находится в лечебном учреждении. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Последние комментарии
А на совместимость пробу на наркоз забыли сделать....чтоб избежать такую ркакцию,тогда б Врачам не надо было оправдаться,в вое время Я себя таким анализам сама себя спасла от смерти,так как при проверки у меня была отрицательная реакция на три припарата...вот так,и операцию отложили
Как вам не стыдно?!!! Екатерины дома нет и не было. Она не нашлась. В суд надо за такое подавать. Сплошное вранье!!!! И пропала она не 23 июня. Ублюдки, получают деньги и пишут, что попало. Полиция не проводит никаких мероприятий по этому делу! За все заплачено! А Кати так и нет.
Кафе "Веллес", в Куйбышевском районе. У пострадавших диагноз Сальмонеллез.
Найден. погиб. Соболезную родным и близким.
Какая разница кто в какой квартире и по какому адресу себя почувствовал плохо???!!!Где суть информации?? В каком кафе люди отравились, где оно расположено? Куда больше ходить не надо?