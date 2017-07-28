Полицейские нашли мать брошенного на улице младенца

В пятницу, 28 июля, полицейские установили личность матери младенца, найденного утром 27 июля в 70 метрах от ул. Садовой в с. Малая Царевщина Красноярского района, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

По данным полицейских, ей оказалась 21-летняя жительница с. Малая Царевщина, которая уже воспитывает пятилетнюю дочь. Женщина ранее к уголовной и административной ответственности не привлекалась. Сейчас она находится в отделе полиции.

Проверка по факту случившегося продолжается. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

В областной полиции также уточнили, что сейчас найденная девочка находится в лечебном учреждении. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.