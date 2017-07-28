Промсвязьбанк размещает "вечные" еврооблигации

Норматив достаточности основного капитала Промсвязьбанка увеличится до 9,4% после закрытия сделки по размещению вечных бондов на $500 млн, рассказал "Ведомостям" человек, близкий к руководству банка.
На 1 июля норматив равнялся 8,03%, следует из данных ЦБ. За счет капитала ПСБ планирует наращивать клиентскую базу, поясняет представитель банка.
Напомним, Промсвязьбанк размещает бессрочные субординированные еврооблигации на $500 млн под 8,75%, спрос на бумаги превысил $1,1 млрд.
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Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.