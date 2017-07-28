Промсвязьбанк размещает "вечные" еврооблигации

Норматив достаточности основного капитала Промсвязьбанка увеличится до 9,4% после закрытия сделки по размещению вечных бондов на $500 млн, рассказал "Ведомостям" человек, близкий к руководству банка.

На 1 июля норматив равнялся 8,03%, следует из данных ЦБ. За счет капитала ПСБ планирует наращивать клиентскую базу, поясняет представитель банка.

Напомним, Промсвязьбанк размещает бессрочные субординированные еврооблигации на $500 млн под 8,75%, спрос на бумаги превысил $1,1 млрд.