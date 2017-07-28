В отношении девушки, оставившей на улице ребенка в с. Малая Царевщина, возбуждено уголовное дело

В отношении жительницы Красноярского района, оставившей на улице свою новорожденную дочь, возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РФ "Оставление в опасности", сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, ребенка нашел 27 июля прохожий в 70 м от ул. Садовой в с. Малая Царевщина. 28 числа правохранители разыскали 21-летнюю мать девочки.