МЧС предупреждает о возможном ухудшении погоды в ночь на 31 июля

ГУ МЧС России по Самарской области предупреждает жителей области о возможном ухудшении погоды. Ведомство ссылается на данные Приволжского УГМС.

Как сообщается, ночью 31 июля в Самаре и области ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, юго-восточный ветер 3-8 м/с при грозе порывы 15-20 м/с. Днем будет переменная облачность, в большинстве районов кратковременный дождь, гроза, возможен град, ветер юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха по области ночью +17, +22°С днем +25, +30°С. В Самаре ночью +20, +22°С, днем +27, +29°С.