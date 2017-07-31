"ГРИН ФИНАНС" снижает первоначальный взнос на покупку автомобиля до 10%

ГК "ГРИН ФИНАНС" с 1 по 31 августа снижает первоначальный взнос на покупку нового автомобиля до 10%.

По условиям акции, внеся всего 10% от стоимости машины, можно приобрести новый автомобиль (2017 года выпуска) иностранного или отечественного производства, стоимостью до 1 млн рублей и с мощностью двигателя до 250 л. с. Специалисты рассмотрят заявку всего за один час.

По словам генерального директора ГК "ГРИН ФИНАНС" Натальи Абдулаевой, в компании действует программа лояльности к плохим кредитным историям.

"Средний первоначальный взнос в российских банках по автокредитам сейчас составляет больше 20%, а КАСКО увеличивает кредитную нагрузку еще на 10%. Мы своим клиентам не выдвигаем требования по приобретению страхового полиса КАСКО. К тому же в наше время есть много людей, которые по неосторожности или, попав в трудную финансовую ситуацию, получили негативную отметку в кредитной истории. Именно поэтому мы решили снизить первоначальный взнос на покупку нового автомобиля до 10% и предложить более доступные условия своим клиентам. Например, для того чтобы купить новую иномарку стоимостью 600 тысяч рублей, нужно внести первоначальный взнос всего лишь в размере 60 тысяч рублей. В среднем переплата составит 8-10% в год от размера займа", — пояснила Наталья Абдулаева.

Максимальный срок кредитования по акции составляет 24 месяца, а участниками могут стать лица в возрасте от 21 до 55 лет.

Полную информацию об условиях акции можно посмотреть на сайте https://greenfinance.ru.