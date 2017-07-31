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Архитектура Культура

В Самаре отреставрируют бывшее здание Городской управы

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент градостроительства Самары ищет подрядчика, который займется выполнением ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения "Дом Тараева, Городская Управа" (ул. Куйбышева, 48).

Информация о этом размещена на портале госзакупок.

По информации из открытых источников, дореволюционное здание городской думы и Управы было построено в 1850 г., принадлежало П. В. Тараеву. В 1884 г. здание перешло к Городской управе.

Согласно аукционной документации, на реставрацию памятника культурного наследия подрядчику отводится четыре месяца.

Начальная максимальная стоимость контракта составляет 28,8 млн рублей.

Подрядчика должны определить 21 августа.

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Было бы удобно, если бы вы приводили ссылку на сайт гос. для таких новостей...

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Кровавый след по России памятниками мародерам отметить? Челябинска хватит( Да и на могилах в Самаре теперь собачек в ТЦ Гудок показывают. Печалька это.

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Ну вот реальная организация и реальная подвижка.

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