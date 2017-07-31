В Самаре отреставрируют бывшее здание Городской управы

Департамент градостроительства Самары ищет подрядчика, который займется выполнением ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения "Дом Тараева, Городская Управа" (ул. Куйбышева, 48).
Информация о этом размещена на портале госзакупок.
По информации из открытых источников, дореволюционное здание городской думы и Управы было построено в 1850 г., принадлежало П. В. Тараеву. В 1884 г. здание перешло к Городской управе.
Согласно аукционной документации, на реставрацию памятника культурного наследия подрядчику отводится четыре месяца.
Начальная максимальная стоимость контракта составляет 28,8 млн рублей.
Подрядчика должны определить 21 августа.
Последние комментарии
Было бы удобно, если бы вы приводили ссылку на сайт гос. для таких новостей...
Откровенная глупость. Бомбят Сирию а Минобороны памятник бандитам лоббирует. Или их считают освободителями как Советских солдат в Европе?
Надумали преступным белочехам памятник установить? И как на это разъединение людей посмотрит Единая Россия, народ?
Кровавый след по России памятниками мародерам отметить? Челябинска хватит( Да и на могилах в Самаре теперь собачек в ТЦ Гудок показывают. Печалька это.
Ну вот реальная организация и реальная подвижка.