В Самаре отреставрируют бывшее здание Городской управы

Департамент градостроительства Самары ищет подрядчика, который займется выполнением ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения "Дом Тараева, Городская Управа" (ул. Куйбышева, 48).

Информация о этом размещена на портале госзакупок.

По информации из открытых источников, дореволюционное здание городской думы и Управы было построено в 1850 г., принадлежало П. В. Тараеву. В 1884 г. здание перешло к Городской управе.

Согласно аукционной документации, на реставрацию памятника культурного наследия подрядчику отводится четыре месяца.

Начальная максимальная стоимость контракта составляет 28,8 млн рублей.

Подрядчика должны определить 21 августа.