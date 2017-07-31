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Группа ВТБ запускает эквайринг Alipay в России

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Группа ВТБ начинает эквайринговое обслуживание платежного сервиса Alipay в своей POS-терминальной сети, которая на сегодняшний день насчитывает 120 тыс. устройств и становится крупнейшим партнером Ant Financial Services Group в России. Новый проект рассчитан на туристов из КНР. Планируется, что ежегодно им будут пользоваться более 1 млн человек. Технологическое обслуживание проекта, наряду с банком ВТБ, осуществляют ВТБ24 и компания "Мультикарта". Сервис планируется запустить в 3 квартале этого года.

Мобильный платежный сервис Alipay (входит в Ant Financial Services Group) является крупнейшим в мире и насчитывает более 520 млн активных пользователей. Оплата происходит с использованием мобильного приложения Alipay. В процессе оплаты сканируется QR-код кошелька покупателя или QR-код транзакции. Также будут доступны POS-терминальное и кассовое решение, работу которых будет обеспечивать ВТБ24, при этом никак не задействуются банковские карты.

Пользоваться сервисом Alipay смогут китайские туристы — клиенты сервиса. Оплата возможна с любых мобильных устройств, на которых установлено приложение Alipay. Для покупателя и пользователя Alipay расширение сервиса на территорию России означает возможность комфортно и безопасно использовать привычный способ оплаты и пользоваться всеми маркетинговыми преимуществами системы. Для магазинов и ресторанов — увеличение количества китайских клиентов и торгового оборота через повышение конверсии и увеличение среднего чека посредством маркетинговой платформы для ритейлеров.

По оценке ВТБ24, сервис Alipay будет наиболее популярен в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске и Иркутске. "Мы видим, что количество туристов из Китая в России продолжает расти, — отмечает вице-президент, директор департамента эквайринга ВТБ24 Алексей Киричек. — Потенциальный объем этого рынка составляет 300 млрд рублей в год. При этом средний чек у таких клиентов в 2-3 раза выше обычного, поэтому мы ожидаем высокий спрос на новый сервис со стороны магазинов".

"Для Alipay очень важно заручиться поддержкой крупнейшего банка в России. Массовый прием Alipay на всей инфраструктуре ВТБ24 позволит ускорить и облегчить внедрение платежного инструмента в торговых предприятиях и обеспечит федеральный охват по всей стране", — сообщил Богдан Задорожный, директор по развитию Alipay в России и СНГ.

Техническую работу сервиса обеспечивает уникальная транзакционная платформа, разработанная банком ВТБ. Через нее проходят все транзакции банков-участников проекта в российских рублях и китайских юанях.

ВТБ ранее заключил соглашение о сотрудничестве с Ant Financial в сфере банковских услуг и интернет-платежей в России с целью повышения качества и надежности обслуживания клиентов. "Мы очень рады продолжению нашего сотрудничества с Ant Financial и уверены, что наши совместные решения внесут значительный вклад в развитие финансовой инфраструктуры обеих стран", — сказал Артем Кулик, старший вице-президент, руководитель дирекции по работе с международными компаниями банка ВТБ.

ВТБ24 является одним из лидеров эквайрингового бизнеса в России. В прошлом году эквайринговый оборот банка вырос в 1,5 раза, до 1 трлн рублей. В этом году банк планирует довести этот показатель до 1,4 трлн. Среди крупнейших партнеров ВТБ24 — сети АШАН, "Лента", "Магнит", Группа РЖД, сервисы "Яндекс.Такси", "Delivery Club", "Одноклассники", "ВКонтакте", "Юла" и другие.

Alipay (входит в Ant Financial Services Group) запущен в 2004 году, является крупнейшим в мире мобильным платежным сервисом и насчитывает более 520 млн активных пользователей. Alipay эволюционировал из цифрового кошелька лайфстайл сервис. Пользователи могут вызвать такси, забронировать гостиницу, купить билеты в кино, оплатить коммунальные услуги, назначить встречу с доктором или приобрести инвестиционные продукты прямо в мобильном приложении. В дополнение к онлайн платежам Alipay развивает сеть приема в физическом ритейле как внутри Китая, так и за его пределами. Более чем 8 миллионов торгово-сервисных предприятий в Китае и других странах мира принимают платежи Alipay. Система поддерживает расчеты в 19 валютах, включая российский рубль.

Гид потребителя

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