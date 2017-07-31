Брокера Утенкова судят за хищение миллионов у бизнесменов Самары

В пятницу, 28 июля, суд Ленинского района Самары начал рассматривать уголовное дело, возбужденное в отношении Александра Утенкова, ранее занимавшегося брокерской деятельностью.

По информации сайта суда, Утенкову вменяется восемь эпизодов мошенничества, один из которых - с причинением значительного ущерба, остальные - в особо крупном размере.

Впрочем, по данным людей, знакомых с ситуацией, реальных эпизодов гораздо больше, а ущерб может исчисляться миллиардами, поскольку обмануты были представители бизнес-элиты региона: просто не все потерпевшие признаны таковыми по уголовному делу, а кроме того, далеко не все обманутые обратились к правоохранителям.

По информации прокуратуры Ленинского района Самары, с потерпевшими, которые значатся в материалах уголовного дела, Утенков был знаком. С кем-то он заводил дружбу через общих знакомых, с кем-то работал в одном здании.

"По версии следствия, с потерпевшими подсудимый заключал договор обслуживания на рынке ценных бумаг, - сообщили в прокуратуре Ленинского района. - Потерпевшие отдавали свои деньги, но обязанности перед ними обвиняемый не исполнял, а деньги использовал по своему усмотрению".

Судебное заседание было похоже на встречу знакомых, где подсудимого называли не как принято, по фамилии, а просто Саша.

Как рассказал в судебном заседании один из потерпевших, Алексей Егоров, он был другом Утенкова.

"Я учился в институте с его старшим братом, - рассказал Егоров. - Мы все вместе давно начали общаться. Отмечали праздники, проводили вместе выходные. Я знал, что Саша работал брокером у Алексея Верещагина в "Тройка Диалог". А я занимался бизнесом: изготовлением оборудования по чертежам заказчика".

Егоров говорит: первый раз дал Утенкову 500 тыс. руб. под проценты. Каждую неделю получал брокерский отчет. Потом стал давать все большие суммы - сначала под проценты, потом под сделки.

Пару раз Егоров просил Утенкова дать ему денег (когда делал ремонт). Говорит, что дважды получал по "сто или двести тысяч". При этом, согласно заявленному по уголовному делу ущербу, сам Егоров Утенкову отдал 36 млн рублей. Кроме того, Егоров выиграл гражданский иск: по нему долг Утенкова перед Егоровым составляет 106 миллионов. Еще 50 миллионов, по словам Егорова, он вложил в бизнес Утенкова - ООО "Империал", в той же компании Егоров по просьбе Утенкова стал числиться директором. Также со слов Егорова, он с Утенковым вместе учредил ООО ПК "Восток".

"Я бы простил ему те 106 миллионов, если бы он так по-хамски себя не вел - не смеялся бы над нами из клетки: "Давайте быстрее, у меня по времени обед", - заявил на суде Егоров. - Мы ведь раньше были как братья, дружили семьями".

Еще одна потерпевшая по делу, Марина Мельникова, заявила, что ей Утенкова порекомендовал хороший знакомый. "Пенсия не за горами, я решила спасти деньги от инфляции", - сообщила суду Мельникова.

От инфляции будущая пенсионерка пыталась спасти 16 млн руб., но они, будучи отданными Утенкову, к Мельниковой не вернулись.

"Отдавая деньги Саше, я выбрала направление "фьючерство", - рассказала Мельникова. - Он обещал мне не менее 30% годовых, вклад был не срочный. Вернуть деньги мне должны были по требованию. Саша вошел в доверие - вовремя присылал отчеты, окружал заботой, такой добренький мишка… Поэтому я вносила все новые и новые суммы денег. Он мне говорил, что нет никаких рисков потери прибыли".

Мельникова также сообщила, что с гражданским иском она в суд не обращалась, потому что "было жалко заплатить и госпошлину еще".

На суде было также заявлено ходатайство о направлении уголовного дела на дополнительное расследование.

"Мы не согласны с квалификацией, данной следствием, - сообщил Волга Ньюс адвокат Егорова Михаил Левша (АБ "Захаров, Гордиенко и партнеры"). - Мы считаем, что данное преступление - групповое, ведущую роль играл Верещагин, позиционировали Утенков и Верещагин себя как партнеры. Поэтому мы и заявили ходатайство о направлении на дорасследование".

Уголовное дело в отношении главы филиала компании "Тройка Диалог" Алексея Верещагина рассматривается сейчас в суде Железнодорожного района Самары, по нему проходит один эпизод с ущербом в 30 млн рублей.