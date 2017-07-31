В Кубке России "Крылья Советов" сыграют с победителем пары "Волга" - "Сызрань-2003"

В понедельник, 31 июля, в Доме футбола на Таганке состоялась жеребьевка розыгрыша Кубка России стадии 1/32 финала, с которой в борьбу вступают клубы ФНЛ.
По ее итогам стало известно, что "Крылья Советов" сыграют с победителем пары "Волга" (Ульяновск) - "Сызрань-2003". Поединок между этими командами состоится 7 августа. Самарцы свой матч в 1/32 финала сыграют 23 августа. Эту встречу команда проведет на выезде, сообщает официальный сайт клуба.
Последние комментарии
зря!
опять- виноваты все, а крайних нет !!!
Да и самого "этого игрока" сбагрили. Толку от него было немного.
попер шантаж
снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.