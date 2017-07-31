СУ СК начало доследственную проверку в связи со смертью семилетнего ребенка от удара током

Безенчукский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Самарской области начал доследственную проверку в связи со смертью семилетнего ребенка от удара током в Приволжском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, инцидент произошел 30 июля около 20:00. Ребенок забрался на трансформаторную будку, а когда спускался оттуда, дотронулся до контактного изолятора и получил смертельный удар током. Назначено судебно-медицинское исследование.