СУ СК начало доследственную проверку в связи со смертью семилетнего ребенка от удара током

Безенчукский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Самарской области начал доследственную проверку в связи со смертью семилетнего ребенка от удара током в Приволжском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, инцидент произошел 30 июля около 20:00. Ребенок забрался на трансформаторную будку, а когда спускался оттуда, дотронулся до контактного изолятора и получил смертельный удар током.
Назначено судебно-медицинское исследование.
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Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат
А на совместимость пробу на наркоз забыли сделать....чтоб избежать такую ркакцию,тогда б Врачам не надо было оправдаться,в вое время Я себя таким анализам сама себя спасла от смерти,так как при проверки у меня была отрицательная реакция на три припарата...вот так,и операцию отложили
Как вам не стыдно?!!! Екатерины дома нет и не было. Она не нашлась. В суд надо за такое подавать. Сплошное вранье!!!! И пропала она не 23 июня. Ублюдки, получают деньги и пишут, что попало. Полиция не проводит никаких мероприятий по этому делу! За все заплачено! А Кати так и нет.
Кафе "Веллес", в Куйбышевском районе. У пострадавших диагноз Сальмонеллез.
Найден. погиб. Соболезную родным и близким.