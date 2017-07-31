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СУ СК начало доследственную проверку в связи со смертью семилетнего ребенка от удара током

ПРИВОЛЖЬЕ. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Безенчукский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Самарской области начал доследственную проверку в связи со смертью семилетнего ребенка от удара током в Приволжском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, инцидент произошел 30 июля около 20:00. Ребенок забрался на трансформаторную будку, а когда спускался оттуда, дотронулся до контактного изолятора и получил смертельный удар током.

Назначено судебно-медицинское исследование.

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