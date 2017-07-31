Музыканты Самарской области стали лауреатами конкурса "Молодые дарования России"

Музыкальное училище при Московской консерватории им. П.И.Чайковского объявило лауреатов общероссийского конкурса "Молодые дарования России".
Конкурс проходил по 11 номинациям: "Фортепиано, орган", "Оркестровые духовые и ударные инструменты", "Оркестровые струнные инструменты", "Народные и национальные инструменты", "Инструменты эстрадного оркестра", "Академическое пение, сольное народное пение, эстрадный вокал", "Дирижирование оркестром или хором", "Теория и история музыки", "Живопись, акварельная живопись", "Хореографическое искусство", "Театральное, цирковое искусство и искусство эстрады".
Лауреатами вторых премий в трех номинациях стали учащиеся из Самарской области: Анна Изергина из Тольяттинского музыкального колледжа им. Р. К. Щедрина (номинации "Фортепиано, орган"), Иван Семкин из Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова (номинация "Теория и история музыки") и Екатерина Юнина из новокуйбышевской Детской школы искусств (номинация "Театральное, цирковое искусство и искусство эстрады").
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!