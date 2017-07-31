16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский хор Ventus победил на Европейских хоровых играх На Мастрюковских озерах 27 июля начинает свою программу фестиваль "Метафест" Яндекс составил рейтинг музыкантов из Самарской области В Музее модерна выступила флейтистка Ангелина Кокорева В самарской кирхе состоится органный концерт "Музыкальные перекрестки"

Музыка Культура

Музыканты Самарской области стали лауреатами конкурса "Молодые дарования России"

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Версия для печати

Музыкальное училище при Московской консерватории им. П.И.Чайковского объявило лауреатов общероссийского конкурса "Молодые дарования России".

Конкурс проходил по 11 номинациям: "Фортепиано, орган", "Оркестровые духовые и ударные инструменты", "Оркестровые струнные инструменты", "Народные и национальные инструменты", "Инструменты эстрадного оркестра", "Академическое пение, сольное народное пение, эстрадный вокал", "Дирижирование оркестром или хором", "Теория и история музыки", "Живопись, акварельная живопись", "Хореографическое искусство", "Театральное, цирковое искусство и искусство эстрады".

Лауреатами вторых премий в трех номинациях стали учащиеся из Самарской области: Анна Изергина из Тольяттинского музыкального колледжа им. Р. К. Щедрина (номинации "Фортепиано, орган"), Иван Семкин из Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова (номинация "Теория и история музыки") и Екатерина Юнина из новокуйбышевской Детской школы искусств (номинация "Театральное, цирковое искусство и искусство эстрады").

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zalyalov 21 февраля 2017 04:13 В филармонии отметили день рождения самарского органа

"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.

Максим Волтушин 06 февраля 2017 20:31 С новогодним концертом в Самаре выступит вокальная группа "Пятеro"

Молодцы!

Константин Чуйков 30 октября 2016 07:03 В Самаре открылся музыкальный фестиваль "Маэстро марш"

Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

Александр Колотило 12 мая 2016 11:14 Главный дирижер академического симфонического оркестра Самарской филармонии Михаил Щербаков празднует юбилей

Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!

Dmitry Lakotsenin 12 апреля 2016 10:20 "Волжские казаки" получили награды от Минобороны РФ за участие в военной операции в Сирии

Молодцы! Успехов коллективу!

Фото на сайте

Гала-концерт студентов Самарского хореографического училища

Гала-концерт студентов Самарского хореографического училища

В Самаре почтили память Владимира Высоцкого

В Самаре почтили память Владимира Высоцкого

Открылась детская академия стран СНГ и Балтии

Открылась детская академия стран СНГ и Балтии

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6