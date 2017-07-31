Музыканты Самарской области стали лауреатами конкурса "Молодые дарования России"

Музыкальное училище при Московской консерватории им. П.И.Чайковского объявило лауреатов общероссийского конкурса "Молодые дарования России".

Конкурс проходил по 11 номинациям: "Фортепиано, орган", "Оркестровые духовые и ударные инструменты", "Оркестровые струнные инструменты", "Народные и национальные инструменты", "Инструменты эстрадного оркестра", "Академическое пение, сольное народное пение, эстрадный вокал", "Дирижирование оркестром или хором", "Теория и история музыки", "Живопись, акварельная живопись", "Хореографическое искусство", "Театральное, цирковое искусство и искусство эстрады".

Лауреатами вторых премий в трех номинациях стали учащиеся из Самарской области: Анна Изергина из Тольяттинского музыкального колледжа им. Р. К. Щедрина (номинации "Фортепиано, орган"), Иван Семкин из Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова (номинация "Теория и история музыки") и Екатерина Юнина из новокуйбышевской Детской школы искусств (номинация "Театральное, цирковое искусство и искусство эстрады").