Театр оперы и балета откроет сезон 3 сентября

Самарский академический театр оперы и балета начал готовиться к 87-му театрального сезону. Откроет его 3 сентября балет Чайковского "Лебединое озеро".

Первым оперным спектаклем сезона будет "Аида" (13 сентября). Малая сцена откроется 20 сентября спектаклем "Волшебная флейта". На первую половину сезона запланировано две премьеры — постановка музыкальной сказки для детей "Волшебная лампа Аладдина" в ноябре и балет Ц. Пуни "Эсмеральда" в хореографии Юрия Бурлаки в декабре. В планах на 2018 г. — постановка оперы Ж. Бизе "Кармен".

По итогам минувшего 86-го театрального сезона в репертуаре появились новые постановки — оперетта "Тарам-парам, ни-на, ни-на, или квартирный вопрос их испортил" на музыку Шостаковича и концертная программа Grande Operetta. Театр показал 206 спектаклей, которые посмотрели около 120 тыс. зрителей.

За сезон прошли три фестиваля: ставшие традиционными Фестиваль классического балета им. Аллы Шелест и Музыкальный фестиваль "Мстиславу Ростроповичу", в апреле — Весенний фестиваль оперного искусства с участием звезд мировой сцены.

Одним из важнейших событий сезона стала вторая номинация театра на Национальную театральную премию "Золотая Маска". Опера "Леди Макбет Мценского уезда" была включена в шорт-лист премии в пяти номинациях: "Лучший спектакль", "Лучшая работа дирижера", "Лучшая работа режиссера", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль". Спектакль сыграли 22 февраля в Москве на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.