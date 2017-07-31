Театр оперы и балета откроет сезон 3 сентября

Самарский академический театр оперы и балета начал готовиться к 87-му театрального сезону. Откроет его 3 сентября балет Чайковского "Лебединое озеро".
Первым оперным спектаклем сезона будет "Аида" (13 сентября). Малая сцена откроется 20 сентября спектаклем "Волшебная флейта". На первую половину сезона запланировано две премьеры — постановка музыкальной сказки для детей "Волшебная лампа Аладдина" в ноябре и балет Ц. Пуни "Эсмеральда" в хореографии Юрия Бурлаки в декабре. В планах на 2018 г. — постановка оперы Ж. Бизе "Кармен".
По итогам минувшего 86-го театрального сезона в репертуаре появились новые постановки — оперетта "Тарам-парам, ни-на, ни-на, или квартирный вопрос их испортил" на музыку Шостаковича и концертная программа Grande Operetta. Театр показал 206 спектаклей, которые посмотрели около 120 тыс. зрителей.
За сезон прошли три фестиваля: ставшие традиционными Фестиваль классического балета им. Аллы Шелест и Музыкальный фестиваль "Мстиславу Ростроповичу", в апреле — Весенний фестиваль оперного искусства с участием звезд мировой сцены.
Одним из важнейших событий сезона стала вторая номинация театра на Национальную театральную премию "Золотая Маска". Опера "Леди Макбет Мценского уезда" была включена в шорт-лист премии в пяти номинациях: "Лучший спектакль", "Лучшая работа дирижера", "Лучшая работа режиссера", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль". Спектакль сыграли 22 февраля в Москве на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!