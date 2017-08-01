В самарском технополисе "Гагарин-центр" построят высотку "Ракета" и школу футбола

В Самаре объявлены торги на внесение изменений в проект технополиса "Гагарин-центр", который появится в Кировском районе города, сообщается на сайте госзакупок.

В рамках госконтракта будет распланирован 101 гектар, на котором должны разместиться: самарская школа футбола, здание государственного архива, локальные очистные сооружения, многофункциональное высотное здание "Ракета", парковка ("северная") автобусов с зоной высадки, пешеходные дорожки, элементы благоустройства и шумозащитные сооружения. Все работы по проектированию должны быть выполнены в течение 105 календарных дней с учетом уже существующей планировки участка и расположения памятника археологии.