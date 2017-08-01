В самарском технополисе "Гагарин-центр" построят высотку "Ракета" и школу футбола

В Самаре объявлены торги на внесение изменений в проект технополиса "Гагарин-центр", который появится в Кировском районе города, сообщается на сайте госзакупок.
В рамках госконтракта будет распланирован 101 гектар, на котором должны разместиться: самарская школа футбола, здание государственного архива, локальные очистные сооружения, многофункциональное высотное здание "Ракета", парковка ("северная") автобусов с зоной высадки, пешеходные дорожки, элементы благоустройства и шумозащитные сооружения.
Все работы по проектированию должны быть выполнены в течение 105 календарных дней с учетом уже существующей планировки участка и расположения памятника археологии.
Последние комментарии
А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.
Прокуратуре лучше бы заняться сносом памятника-Бани Лебедева, где уже дома стоят. Сплошной криминал.
Интересно, а аспект историко-культурного наследия проверен на сей территории? Вроде как погребения недалеко археологи находили.
Надеюсь с обременением)
А Волга она одна.