На переселение из аварийного жилищного фонда в Самаре выделят более 400 млн рублей

Департамент строительства Самары объявил сразу четыре аукциона на приобретение квартир у застройщиков в жилых домах для переселения граждан из аварийного фонда.
Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Речь идет о четырех аукционах. В рамках первых торгов муниципалитет планирует приобрести 221 квартиру на сумму в 374,5 млн рублей.
Остальные торги объявлены на меньшие суммы — 9,5 млн руб. (на приобретение шести квартир), на 20,9 млн руб. (девять квартир) и 3,5 млн рублей (три квартиры).
Таким образом на приобретение 239 жилых помещений для переселенцев из аварийного жилья мэрия готова потратить 408 млн рублей.
Последние комментарии
А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.
Прокуратуре лучше бы заняться сносом памятника-Бани Лебедева, где уже дома стоят. Сплошной криминал.
Интересно, а аспект историко-культурного наследия проверен на сей территории? Вроде как погребения недалеко археологи находили.
Надеюсь с обременением)
А Волга она одна.