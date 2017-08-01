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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

На переселение из аварийного жилищного фонда в Самаре выделят более 400 млн рублей

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент строительства Самары объявил сразу четыре аукциона на приобретение квартир у застройщиков в жилых домах для переселения граждан из аварийного фонда.

Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Речь идет о четырех аукционах. В рамках первых торгов муниципалитет планирует приобрести 221 квартиру на сумму в 374,5 млн рублей.

Остальные торги объявлены на меньшие суммы — 9,5 млн руб. (на приобретение шести квартир), на 20,9 млн руб. (девять квартир) и 3,5 млн рублей (три квартиры).

Таким образом на приобретение 239 жилых помещений для переселенцев из аварийного жилья мэрия готова потратить 408 млн рублей.

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