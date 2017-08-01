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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Самаре разыскивают очевидцев ЧП в аквапарке, в котором пострадал ребенок

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре проверка обстоятельств ЧП в аквапарке "Виктория", произошедшего 9 апреля 2017 г., зашла в тупик.

Напомним, девятилетие своей дочки там решила отметить семья М. Однако праздник завершился неожиданно: ребенок попал ногой в решетку для слива воды в бассейне и получил травму, после которой на протяжении месяца лечился. Семья утверждает, что решетка была сломана изначально, а сотрудники аквапарка проявили удивительное хладнокровие: местный медработник обработала рану зеленкой и пластырем приклеила травмированный палец к другому, но отказалась вызвать "скорую помощь".

После этого правоохранители долго медлили с проведением проверки, и лишь спустя почти два месяца сотрудники Кировского отдела Следственного комитета назначили проведение судмедэкспертизы.

"Хотя ее результаты до сих пор не получены, в возбуждении уголовного дела почему-то отказали, — возмущена Ольга М. — Более того, сотрудники аквапарка дают ложные показания, в частности, говорят, что в тот день мы были пьяны, хотя я вообще спиртного в рот не беру по медицинским показаниям".

В ответ на наш запрос в прокуратуре Кировского района ответили: да, было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Однако в связи с тем, что на тот момент результаты судебно-медицинской экспертизы получены не были, данное постановление было отменено. Сейчас по материалу проводится дополнительная проверка, окончательное процессуальное решение еще не принято.

"Доводы о том, что сотрудники аквапарка отказались вызвать "скорую", во время проверки не нашли своего подтверждения, — сообщил также прокурор Кировского района Денис Авдеев. — Ответить на вопрос, находились ли члены семьи в день ЧП в состоянии алкогольного опьянения, не представляется возможным, поскольку их медицинское освидетельствование не проводилось".

Следствие и семья девочки, получившей в тот день травму, разыскивает возможных свидетелей произошедшего. Очевидцев просят звонить по номеру: 89379867822 — Ольга.

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