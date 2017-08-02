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Транспорт Транспорт и связь

Трансферный и транзитный пассажиропоток через аэропорт Курумоч вырос в 17 раз

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В первой половине 2017 г. международным аэропортом Курумоч в качестве пересадочного узла воспользовалось 39,4 тыс. пассажиров, что в 16,6 раз превысило показатель аналогичного периода предыдущего года.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Транзитом через Самару проследовали 5 тыс. человек (вид перевозки, при котором одно воздушное судно совершает перелет с промежуточной посадкой), для 34,4 тыс. человек самарский аэропорт стал пунктом пересадки при трансферном путешествии.

Всего с посадкой в Самаре были совершены перелеты между 58 парами российских и зарубежных городов. В пятерку самых популярных трансферных направлений вошли Москва — Алматы, Москва — Душанбе, Екатеринбург — Краснодар, Екатеринбург — Гюмри и Киров — Оренбург.

Как отмечается в сообщении, что существенный вклад в увеличение трансферного пассажиропотока внесли запущенные авиакомпанией "Победа" рейсы Самара — Алматы. На сегодняшний день прямая авиасвязь с крупнейшим городом Казахстана есть всего у пяти городов России.

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