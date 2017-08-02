Трансферный и транзитный пассажиропоток через аэропорт Курумоч вырос в 17 раз

В первой половине 2017 г. международным аэропортом Курумоч в качестве пересадочного узла воспользовалось 39,4 тыс. пассажиров, что в 16,6 раз превысило показатель аналогичного периода предыдущего года.
Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
Транзитом через Самару проследовали 5 тыс. человек (вид перевозки, при котором одно воздушное судно совершает перелет с промежуточной посадкой), для 34,4 тыс. человек самарский аэропорт стал пунктом пересадки при трансферном путешествии.
Всего с посадкой в Самаре были совершены перелеты между 58 парами российских и зарубежных городов. В пятерку самых популярных трансферных направлений вошли Москва — Алматы, Москва — Душанбе, Екатеринбург — Краснодар, Екатеринбург — Гюмри и Киров — Оренбург.
Как отмечается в сообщении, что существенный вклад в увеличение трансферного пассажиропотока внесли запущенные авиакомпанией "Победа" рейсы Самара — Алматы. На сегодняшний день прямая авиасвязь с крупнейшим городом Казахстана есть всего у пяти городов России.
Последние комментарии
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.
Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.
Не вводите общественность в заблуждение! Прочитайте решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.