ВТБ в Самаре продолжил наращивать кредитный портфель в сегменте среднего бизнеса

ВТБ в Самаре подвел итоги работы за первое полугодие 2017 года. По состоянию на 1 июля кредитный портфель регионального подразделения банка в сегменте среднего бизнеса достиг 19,7 млрд рублей. Рост этого показателя с начала года составил 7%.

Всего в первом полугодии предприятиям и компаниям среднего бизнеса региона было выдано кредитов на 8,5 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств продолжил рост: за шесть месяцев этот показатель увеличился более чем на 40% и на 1 июля составил 15,9 млрд рублей.

Гарантийный портфель филиала с начала года вырос более чем на 8% и на отчетную дату составил 7,8 млрд рублей. С начала года предприятиям и организациям региона предоставлено банковских гарантий на сумму 4,8 млрд рублей.

"Наше подразделение является одним из лидеров в региональной сети ВТБ по работе со средним бизнесом. В первом полугодии мы продолжали активно развиваться в этом клиентском сегменте и демонстрировать рост ключевых показателей. Самарская область обладает серьезным потенциалом для развития среднего бизнеса, что дает банку новые возможности в работе с этой категорией клиентов", — отметил руководитель банка ВТБ в Самаре Александр Мокрый, комментируя итоги работы.