ВТБ в Самаре продолжил наращивать кредитный портфель в сегменте среднего бизнеса

ВТБ в Самаре подвел итоги работы за первое полугодие 2017 года. По состоянию на 1 июля кредитный портфель регионального подразделения банка в сегменте среднего бизнеса достиг 19,7 млрд рублей. Рост этого показателя с начала года составил 7%.
Всего в первом полугодии предприятиям и компаниям среднего бизнеса региона было выдано кредитов на 8,5 млрд рублей.
Портфель привлеченных средств продолжил рост: за шесть месяцев этот показатель увеличился более чем на 40% и на 1 июля составил 15,9 млрд рублей.
Гарантийный портфель филиала с начала года вырос более чем на 8% и на отчетную дату составил 7,8 млрд рублей. С начала года предприятиям и организациям региона предоставлено банковских гарантий на сумму 4,8 млрд рублей.
"Наше подразделение является одним из лидеров в региональной сети ВТБ по работе со средним бизнесом. В первом полугодии мы продолжали активно развиваться в этом клиентском сегменте и демонстрировать рост ключевых показателей. Самарская область обладает серьезным потенциалом для развития среднего бизнеса, что дает банку новые возможности в работе с этой категорией клиентов", — отметил руководитель банка ВТБ в Самаре Александр Мокрый, комментируя итоги работы.
Последние комментарии
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.