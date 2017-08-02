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Театр Культура

Для "СамАрта" закупят декораций на 28 млн рублей

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Для оформления зрительного зала "СамАрта" закупят декораций на 28,3 млн руб., сообщается на сайте госзакупок.

Фото: zakupki.gov.ru

По техзаданию подрядчик должен поставить живописно-аппликационные панно, декоративные черные вертикальные заглушки для разделения сценического пространства, экран-горизонт и проекционный экран, а также защитные чехлы для зрительских мест.

Все декорации должны быть поставлены в течение 70 дней с момента заключения контракта.

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