Для "СамАрта" закупят декораций на 28 млн рублей

Для оформления зрительного зала "СамАрта" закупят декораций на 28,3 млн руб., сообщается на сайте госзакупок.

По техзаданию подрядчик должен поставить живописно-аппликационные панно, декоративные черные вертикальные заглушки для разделения сценического пространства, экран-горизонт и проекционный экран, а также защитные чехлы для зрительских мест.

Все декорации должны быть поставлены в течение 70 дней с момента заключения контракта.