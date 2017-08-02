Самарская область заняла 1 место в РФ по росту среднего размера автокредитов

Объемы автокредитования в Самарской области выросли на 20%: если во втором квартале 2016 г. жители области взяли 2,35 тыс. автокредитов на общую сумму 1,26 млрд руб., то во втором квартале 2017 г. суммы выросли — 2,16 тыс. автокредитов на общую сумму в 1,52 млрд рублей.
Такие данные озвучили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
Аналитики ОКБ подвели итоги кредитной активности регионов во II кв. 2017 на основе информации от 600 кредиторов, передающих информацию в Бюро. По объему выданных автокредитов Самарская область вошла в ТОП-10 самых активных регионов страны, заняв девятую строчку рейтинга.
При этом аналитики отмечают, что средний чек по автокредиту за год вырос на 31% — с 537 тыс. до 702 тыс. рублей. Это самый высокий показатель в стране.
По данным ОКБ, автокредиты наиболее активно выдавались в Москве — 15,1 тыс. на 15,5 млрд руб., Санкт-Петербурге — 8,57 тыс. кредитов на 7,1 млрд руб. и Краснодарском крае — 2,79 тыс. кредитов на 2,49 млрд рублей. Самый высокий "средний чек" по автокредиту отмечается в Москве — 1 млн руб., Краснодарском крае — 890 тыс. руб. и Санкт-Петербурге — 827 тыс. рублей.
Самые высокие темпы роста объемов автокредитования отмечены в Челябинской обл. — 36% при росте количества новых автокредитов на 16%, Ростовской обл. — 33%, Башкортостане и Краснодарском крае — по 31%. Самые низкие темпы роста объемов автокредитования отмечены в Татарстане, где годовой прирост составил 7%.
Последние комментарии
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Не все так просто в королевстве(
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.