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Финансы Экономика и бизнес

Самарская область заняла 1 место в РФ по росту среднего размера автокредитов

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Объемы автокредитования в Самарской области выросли на 20%: если во втором квартале 2016 г. жители области взяли 2,35 тыс. автокредитов на общую сумму 1,26 млрд руб., то во втором квартале 2017 г. суммы выросли — 2,16 тыс. автокредитов на общую сумму в 1,52 млрд рублей.

Такие данные озвучили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

Аналитики ОКБ подвели итоги кредитной активности регионов во II кв. 2017 на основе информации от 600 кредиторов, передающих информацию в Бюро. По объему выданных автокредитов Самарская область вошла в ТОП-10 самых активных регионов страны, заняв девятую строчку рейтинга.

При этом аналитики отмечают, что средний чек по автокредиту за год вырос на 31% — с 537 тыс. до 702 тыс. рублей. Это самый высокий показатель в стране.

По данным ОКБ, автокредиты наиболее активно выдавались в Москве — 15,1 тыс. на 15,5 млрд руб., Санкт-Петербурге — 8,57 тыс. кредитов на 7,1 млрд руб. и Краснодарском крае — 2,79 тыс. кредитов на 2,49 млрд рублей. Самый высокий "средний чек" по автокредиту отмечается в Москве — 1 млн руб., Краснодарском крае — 890 тыс. руб. и Санкт-Петербурге — 827 тыс. рублей.

Самые высокие темпы роста объемов автокредитования отмечены в Челябинской обл. — 36% при росте количества новых автокредитов на 16%, Ростовской обл. — 33%, Башкортостане и Краснодарском крае — по 31%. Самые низкие темпы роста объемов автокредитования отмечены в Татарстане, где годовой прирост составил 7%.

Гид потребителя

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