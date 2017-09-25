Нетрезвая женщина сбила трех человек

В пятницу, 22 сентября, инспекторы ГИБДД совместно с активистами "Ночного патруля" задержали девушку, которая сбила трех человек около одного из самарских ресторанов. История разыгралась на парковке заведения "Беркут". После конфликта автоледи, не закрыв дверь своей иномарки, включила заднюю скорость, задела людей, которые стремились выяснить с ней отношения, и попыталась скрыться.

Инцидент произошел на глазах отдыхающих. Причем главной героиней истории стала одна из посетительниц "Беркута". Девушка - частый гость заведения, и в эту пятницу она в очередной раз отправилась в ресторан. После ужина она села за руль своей иномарки Chevrolet и стала кататься по парковке.

По словам сотрудников заведения, они несколько раз делали ей замечание и просили вызвать такси, потому что дама была изрядно подшофе. Автоледи уговоры игнорировала и продолжала кататься в свое удовольствие, пока не перегородила дорогу внедорожнику.

Из-за руля кроссовера вышла дама и попросила девушку уступить ей дорогу, причем всего лишь немного отъехать в сторону. "Я не сразу поняла, что она нетрезвая. Подошла и спокойно объяснила, что не могу проехать, в ответ девушка начала меня оскорблять и говорить, откуда у меня мог появиться такой автомобиль. Через некоторое время беседу с ней начал вести уже мой супруг", - рассказывает потерпевшая.

Владелица Chevrolet сидела за рулем иномарки, ее оппоненты - супруги и еще один молодой человек - стояли рядом с открытой передней дверью автомобиля. В какой-то момент девушка включила заднюю скорость и резко тронулась, задев дверью всех троих. Не останавливаясь, она выехала на ул. Алма-Атинскую, закрыла при первой возможности дверь и уехала в неизвестном направлении.

Больше всех пострадал мужчина - супруг владелицы внедорожника. Ему дама мало того, что проехала по ноге колесом, он еще и сильно ударился головой во время падения. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму. Другие участники аварии отделались ушибами.

Очевидцы ДТП позвонили на горячую линию "Ночного патруля", вызвали полицию, а некоторые из посетителей заведения решили отправиться на поиски иномарки. Опередили всех инспекторы ДПС, задержав даму в нескольких кварталах от ресторана. Девушка вину свою признала, правда, частично.

"Ну нетрезвая я! Если надо, то я всем согласна помочь и всех вылечить", - сообщила барышня активистам "Ночного патруля".

По словам женщины, она работает в больнице им. Середавина врачом-ревматологом (в больнице эту информацию уже опровергли . - Прим. Волга Ньюс). Но в медучреждении эту информацию опровергли. На вопрос о том, за что она решила едва не отправить на тот свет трех человек, автоледи призналась, что "давить" никого не собиралась, а совсем наоборот - ее "потрепали" оппоненты.

Во время оформления протокола к барышне приехала ее мать, которая стала утверждать, что машину дочери специально "подрезал" внедорожник. Чем настойчивее у девушки пытались выяснить мотивы столь жесткого поведения, тем больше она начинала злиться. В результате она несколько раз указала нецензурной бранью, куда стоит отправиться активистам "Ночного патруля", также обещала "их всех найти" и предупреждала, что они "попали", потому что с ними будут разбираться "серьезные" люди.

В очереди в кабинет медицинской экспертизы девушка по-прежнему отказывалась признавать, что стала участницей аварии. Доводы о наличии видео с камер фиксации ее тоже не впечатлили. "Слушайте, вы знаете, что это за заведение, там можно снять все что угодно", - продолжила она убеждать общественников.

Экспертиза дважды показала значение в 0,5 промилле при норме до 0,16. Дальнейшую судьбу женщины будет решать суд.