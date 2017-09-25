СОКБ им. Середавина: девушка, которая представилась врачом-ревматологом, на самом деле простая уборщица

В Самаре выясняются новые подробности происшествия, зафиксированного 22 сентября.

Напомним, инспекторы ГИБДД вместе с активистами "Ночного патруля" задержали девушку, которая сбила трех человек на парковке кафе "Беркут".

Виновница происшествия вышла из кафе, была нетрезва, но села за руль Chevrolet. В итоге от ее езды пострадали трое, а автомобилистка скрылась с места ЧП. Далеко уехать ей не удалось - полицейские разыскали ее машину в нескольких кварталах от кафе. Активистам "Ночного патруля", которые на видео фиксировали оформление нарушительницы, девушка заявила, что работаем врачом-ревматологом в больнице им. Середавина.

Однако в учреждении опровергли эту информацию.

"Девушка вместе со своей матерью работают у нас в отделении больничного клининга уборщицами служебных помещений, - сообщил начальник отдела по связям с общественностью СОКБ им. Середавина Игорь Юрин. - Первая оформлена с 2010 г., вторая - с 2009-го. После происшествия обе взяли двухнедельные отпуска за свой счет".

Таким образом, кроме административной ответственности, девушку, возможно, ждет еще и дисциплинарная (со стороны руководства больницы), плюс наверняка возмещения затрат на лечение потребуют люди, пострадавшие от ее вождения.