СОКБ им. Середавина: девушка, которая представилась врачом-ревматологом, на самом деле простая уборщица

В Самаре выясняются новые подробности происшествия, зафиксированного 22 сентября.
Напомним, инспекторы ГИБДД вместе с активистами "Ночного патруля" задержали девушку, которая сбила трех человек на парковке кафе "Беркут".
Виновница происшествия вышла из кафе, была нетрезва, но села за руль Chevrolet. В итоге от ее езды пострадали трое, а автомобилистка скрылась с места ЧП. Далеко уехать ей не удалось - полицейские разыскали ее машину в нескольких кварталах от кафе. Активистам "Ночного патруля", которые на видео фиксировали оформление нарушительницы, девушка заявила, что работаем врачом-ревматологом в больнице им. Середавина.
Однако в учреждении опровергли эту информацию.
"Девушка вместе со своей матерью работают у нас в отделении больничного клининга уборщицами служебных помещений, - сообщил начальник отдела по связям с общественностью СОКБ им. Середавина Игорь Юрин. - Первая оформлена с 2010 г., вторая - с 2009-го. После происшествия обе взяли двухнедельные отпуска за свой счет".
Таким образом, кроме административной ответственности, девушку, возможно, ждет еще и дисциплинарная (со стороны руководства больницы), плюс наверняка возмещения затрат на лечение потребуют люди, пострадавшие от ее вождения.
Последние комментарии
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше