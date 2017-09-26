Самарская сетевая компания и Самараэнерго заставят владельцев коммерческой недвижимости заплатить по счетам

20 сентября 2017 года контролеры АО "ССК" провели внеплановый рейд в Кинеле по коммерческим объектам с целью выявления фактов незаконного потребления электроэнергии.

В список для проверки попали самые разные помещения: модульный магазин, пристрой жилого дома, в котором расположился цветочный салон, и даже немаленький торговый центр. В последнее время в губернии участились случаи, когда предприимчивые граждане открывают торговые точки на своих приусадебных участках, однако договоры электроснабжения на эти точки они не оформляют. Все эти помещения объединяет то, что их владельцы платят за электроэнергию по тарифам для физических лиц. Это значит, что все энергоемкие приборы, которые используются в коммерческих целях, потребляют электроэнергию по тарифам в два с половиной раза дешевле расценки, существующей для юридических лиц. "Платят они за потребленную электроэнергию по тарифам для населения, что гораздо ниже, чем для юридических лиц и, соответственно, не соблюдены все формальности, положенные при заключении договора с юрлицом", - сообщает ведущий инженер службы контроля и учета ССК Светлана Шахова.

Для того чтобы выявлять такие нарушения, специалисты ССК проводят плановые ежемесячные проверки потребителей и вот такие рейды. Их организуют, когда у специалистов компании возникают подозрения, что потребитель пользуется электроэнергией без прибора учета или пытается незаконным образом уменьшить сумму платежей.

При выявлении такого нарушения в ходе рейда составляется акт о бездоговорном потреблении, после чего потребитель отключается от сети - так и случилось с цветочным салоном, который находится в пристрое жилого дома. Теперь холодильник с цветами, которыми торговала владелица магазина, остался без питания. А все потому, что собственник помещения решил сэкономить на электроэнергии. Восстановить подключение к сети можно будет только после заключения договора с владельцем помещения как с юрлицом и перерасчета, оплаты по новым счетам, которые включают в себя тарифы для юридических лиц.

Но если владельцы коммерческих пристроев вели бизнес в части своего же здания, то хозяин отдельно стоящего торгового центра не мог не знать, как должно оплачиваться потребление электроэнергии на его объекте. На его совести - неоплаченные счета в несколько десятков тысяч рублей, и это с учетом низкого тарифа для физических лиц. Доступ к приборам учета арендодатель предоставить отказался. Опасения понятны: торговая точка останется без света, да еще и придется платить в два с половиной раза больше. Кроме того, отказ в допуске сетевой компании к приборам учета карается начислением пени. В случае, если сотрудники ССК повторно не смогут получить доступ к приборам учета, юрлицо обяжут заплатить по максимальной мощности, указанной в договоре, а физическим лицам грозит повышающий коэффициент.

Деятельность по выявлению фактов нарушений АО "ССК" ведет регулярно. Чаще всего выявляют факты безучетного и бездоговорного потребления. Недобросовестные пользователи электроэнергии пытаются получить доступ к ресурсу, над доступностью и безопасностью которого трудится множество людей. Недополучение денежных средств может привести к снижению надежности работы всей энергосистемы. Поэтому подобные рейды проходят в области регулярно.