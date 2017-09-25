Из груди чудом выжившего бойца Росгвардии достали обломок лезвия ножа

В Самаре продолжается расследование нападения на военнослужащего Росгвардии.
Напомним, 20 августа около 22:00 на ул. Калинина в Промышленном районе Самары нетрезвого прохожего остановили для проверки документов. Мужчина предъявил военный билет, но на фотографии был изображен человек гораздо моложе, и поэтому ему предложили проехать в отделение. Вместо этого прохожий выхватил нож и вонзил его в грудь военнослужащего Росгвардии, после чего бросился бежать.
Раненому оказали первую помощь и вызвали "скорую", а напавшего вскоре задержали во дворах на ул. Физкультурной. В кармане одежды, по данным ведомства, у него обнаружили магазин с патронами.
Раненый боец Росгвардии чудом выжил. Когда его доставили в больницу, оказалось, что лезвие ножа сломалось о кость грудины, благодаря чему нож, хотя и достиг сердца, не проткнул его насквозь. Возможно, это и спасло жизнь молодому человеку.
Как рассказал адвокат того самого прохожего, Александр Колесников, сейчас правонарушителю предъявлено обвинение по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка"). По решению суда 44-летний мужчина арестован.
Вину он вынужденно признает: он пытался избавиться от ножа, но его нашли, естественно, там остались кровь бойца Росгвардии и отпечатки пальцев подозреваемого. Кроме того, врачи достали осколок лезвия из тела раненого.
Молодой человек сейчас поправляется в больнице, а его начальство тем временем направило документы для его поощрения на согласование в Москву.
Последние комментарии
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.
Давно пора Сажать. Догадайтесь ОТКУДА ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ И КВАРТИРЫ ОТПИСАНЫ В ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТАХ НА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ В РАМКАХ УГОЛОВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ. ЗЕМЛЮ ОТПИСЫВАЛИ ГЕКТАРАМИ И КОМИССИИ ВСЕ НАРИСОВАННЫЕ ВСЕ ПОВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ВО ВСЕХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕГИОНЕ. Только потом Фурсов Олег комедию представляет жителям: "Кто землю бесхозную найдет- СОБЩАЙТЕ" СМЕШНО.
Где вы там "детишек" увидели? Это четко сформировавшиеся монстры и сволочи. Таким не место в цивилизованном обществе.