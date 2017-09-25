Из груди чудом выжившего бойца Росгвардии достали обломок лезвия ножа

В Самаре продолжается расследование нападения на военнослужащего Росгвардии.

Напомним, 20 августа около 22:00 на ул. Калинина в Промышленном районе Самары нетрезвого прохожего остановили для проверки документов. Мужчина предъявил военный билет, но на фотографии был изображен человек гораздо моложе, и поэтому ему предложили проехать в отделение. Вместо этого прохожий выхватил нож и вонзил его в грудь военнослужащего Росгвардии, после чего бросился бежать.

Раненому оказали первую помощь и вызвали "скорую", а напавшего вскоре задержали во дворах на ул. Физкультурной. В кармане одежды, по данным ведомства, у него обнаружили магазин с патронами.

Раненый боец Росгвардии чудом выжил. Когда его доставили в больницу, оказалось, что лезвие ножа сломалось о кость грудины, благодаря чему нож, хотя и достиг сердца, не проткнул его насквозь. Возможно, это и спасло жизнь молодому человеку.

Как рассказал адвокат того самого прохожего, Александр Колесников, сейчас правонарушителю предъявлено обвинение по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка"). По решению суда 44-летний мужчина арестован.

Вину он вынужденно признает: он пытался избавиться от ножа, но его нашли, естественно, там остались кровь бойца Росгвардии и отпечатки пальцев подозреваемого. Кроме того, врачи достали осколок лезвия из тела раненого.

Молодой человек сейчас поправляется в больнице, а его начальство тем временем направило документы для его поощрения на согласование в Москву.