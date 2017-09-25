В "Художественном" состоится презентация аудиокниги "Рассказывает Борис Кожин"

В Центре Российской кинематографии "Художественный" 27 сентября в 15:00 состоится презентация аудиокниги "Рассказывает Борис Кожин", сообщают в Самарской областной библиотеке для слепых.
Книга "Рассказывает Борис Кожин" вышла в 2007 г. и сразу же стала библиографической редкостью.
В 2017 г. Самарская областная библиотека для слепых озвучила сборник для того, чтобы дать возможность услышать книгу людям с проблемами зрения. Несколько глав книги начитаны Борисом Кожиным.
На презентации аудиокниги легендарный кинодокументалист, автор воспоминаний о Самаре и ее жителях Борис Кожин расскажет о себе, о Самаре и самарцах. На встрече будут присутствовать журналисты и редакторы, которые помогали появиться на свет книге "Рассказывает Борис Кожин".
Последние комментарии
Прекрасно и замечательно, других слов нет!
Спасибо
А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".
Отличный проект! И теперь в нашем городе.
он до сих пор работает с детьми? прошу внимания педагогов и родителей, и правоохранительных органов! его нельзя к детям подпускать! он педофил! мы ездили с классом в турпоездку на 3 суток под его руководством (это было более 20 лет назад), и он ко мне приставал! я была слишком труслива, чтоб рассказать об этом кому-нибудь((