В "Художественном" состоится презентация аудиокниги "Рассказывает Борис Кожин"

В Центре Российской кинематографии "Художественный" 27 сентября в 15:00 состоится презентация аудиокниги "Рассказывает Борис Кожин", сообщают в Самарской областной библиотеке для слепых.

Книга "Рассказывает Борис Кожин" вышла в 2007 г. и сразу же стала библиографической редкостью.

В 2017 г. Самарская областная библиотека для слепых озвучила сборник для того, чтобы дать возможность услышать книгу людям с проблемами зрения. Несколько глав книги начитаны Борисом Кожиным.

На презентации аудиокниги легендарный кинодокументалист, автор воспоминаний о Самаре и ее жителях Борис Кожин расскажет о себе, о Самаре и самарцах. На встрече будут присутствовать журналисты и редакторы, которые помогали появиться на свет книге "Рассказывает Борис Кожин".