16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской детской библиотеке пройдет онлайн-встреча с читателями из Черкесска Востоковед Дмитрий Коваленин работает в Самаре над новыми проектами Самара заняла девятое место в списке самых читающих городов России Самара примет участие в акции "Книжка на ладошке" Самарский писатель Михаил Толкач получил Орден Дружбы

Литература Культура

В "Художественном" состоится презентация аудиокниги "Рассказывает Борис Кожин"

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 135
Версия для печати

В Центре Российской кинематографии "Художественный" 27 сентября в 15:00 состоится презентация аудиокниги "Рассказывает Борис Кожин", сообщают в Самарской областной библиотеке для слепых.

Книга "Рассказывает Борис Кожин" вышла в 2007 г. и сразу же стала библиографической редкостью.

В 2017 г. Самарская областная библиотека для слепых озвучила сборник для того, чтобы дать возможность услышать книгу людям с проблемами зрения. Несколько глав книги начитаны Борисом Кожиным.

На презентации аудиокниги легендарный кинодокументалист, автор воспоминаний о Самаре и ее жителях Борис Кожин расскажет о себе, о Самаре и самарцах. На встрече будут присутствовать журналисты и редакторы, которые помогали появиться на свет книге "Рассказывает Борис Кожин".

Гид потребителя

Последние комментарии

Sezyo Sergoney 15 января 2016 17:56 В Волжском районе открыта новая межпоселенческая библиотека

Прекрасно и замечательно, других слов нет!

Елена Мастерова 09 октября 2015 10:49 Людмила Петрушевская: "Самара - это возвращение в места, где мы голодали"

Спасибо

Андрей Кириллов 19 мая 2015 06:47 В Самаре состоится публичная лекция Аси Казанцевой - автора книги "Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости?"

А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".

Татьяна Разумова 28 января 2015 17:25 На самарских остановках появятся "Мобильные библиотеки"

Отличный проект! И теперь в нашем городе.

Nadegda Mankina 04 июня 2014 19:29 В областной библиотеке откроется выставка из серии "Кто что собирает"

он до сих пор работает с детьми? прошу внимания педагогов и родителей, и правоохранительных органов! его нельзя к детям подпускать! он педофил! мы ездили с классом в турпоездку на 3 суток под его руководством (это было более 20 лет назад), и он ко мне приставал! я была слишком труслива, чтоб рассказать об этом кому-нибудь((

Фото на сайте

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

Ник Перумов презентовал в Самаре первый роман из своего нового цикла “Приключения Молли Блэкуотер”

Ник Перумов презентовал в Самаре первый роман из своего нового цикла “Приключения Молли Блэкуотер”

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1