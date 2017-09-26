В Самаре неизвестные ограбили офис "Росгосстрах банка"

В Советском районе Самары пытается установить личности преступников, совершивших нападение на "Росгосстрах банк" утром 25 сентября.
По данным источника в правоохранительных органах, около 9:00 в офис банка на ул. Гагарина зашли двое неизвестных. Почему их не остановили охранники, точно неизвестно, однако, согласно сведениям того же источника, преступники применили насилие к находившимся в офисе людям. Точных данных о возможных пострадавших, тем не менее, нет. Добычей преступников стала наличность на сумму чуть более 1 млн рублей.
Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 161 УК РФ ("Грабеж в особо крупном размере"), которая предусматривает от шести до 12 лет реального лишения свободы.
Напомним, это уже далеко не первое ограбление банка в 2017 году.
31 марта был ограблен банк "Солидарность" на ул. Победы. Преступник был один, вынес крупную сумму в рублях и валюте (5,3 млн руб., $5,6 тыс. и 4,3 тыс. евро.), но при ограблении никто не пострадал. Подозреваемого задержали 16 апреля, вину он признал и объяснил свои действия пристрастием к азартным играм и накопившимися из-за этого долгами. При обыске у него изъяли часть похищенных денег.
4 августа была совершена попытка ограбления банка на 6-й просеке, налетчиков было двое, они были вооружены, но их что-то спугнуло, и забрать деньги им не удалось.
Вечером 12 сентября вооруженный преступник ворвался в офис ЛОКО-банка на ул. Победы, выстрелил в живот охраннику и заставил кассира отдать ему 5 млн рублей. 69-летний мужчина на следующий день скончался в больнице, дело забрал для расследования региональный Следственный комитет, но грабитель до сих пор не найден.
Последние комментарии
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.
Давно пора Сажать. Догадайтесь ОТКУДА ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ И КВАРТИРЫ ОТПИСАНЫ В ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТАХ НА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ В РАМКАХ УГОЛОВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ. ЗЕМЛЮ ОТПИСЫВАЛИ ГЕКТАРАМИ И КОМИССИИ ВСЕ НАРИСОВАННЫЕ ВСЕ ПОВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ВО ВСЕХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕГИОНЕ. Только потом Фурсов Олег комедию представляет жителям: "Кто землю бесхозную найдет- СОБЩАЙТЕ" СМЕШНО.
Где вы там "детишек" увидели? Это четко сформировавшиеся монстры и сволочи. Таким не место в цивилизованном обществе.