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Логистика Транспорт и связь

Самарский филиал ПГК почти вдвое увеличил объем погрузки нефтепродуктов

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С января по август 2017 года Самарский филиал АО "Первая Грузовая Компания" (ПГК) перевез 3,3 млн тонн нефтепродуктов в цистернах, на 43% превысив аналогичный показатель прошлого года. Грузооборот филиала в указанном сегменте вырос на 41% и составил 4,3 млрд т-км. Доля ПГК в общем объеме перевозок в цистернах по Куйбышевской железной дороге (КбшЖД) выросла с 9% до 13%.

Фото: Фото предоставлено АО "Первая Грузовая Компания"

"Положительная динамика работы - результат четкого исполнения графика подачи вагонов, сроков погрузки и прочих обязательств по сервисному контракту, а также увеличения объемов грузопредъявления ключевых партнеров ПГК в регионе", - отметил директор Самарского филиала ПГК Алексей Коренко.

Основную номенклатуру грузов составили бензин и дизельное топливо, мазут и битум. В частности, объем перевозок бензина и дизельного топлива за 8 месяцев 2017 года вырос на 64% по отношению к аналогичному уровню прошлого года и составил 2,3 млн тонн. Погрузка мазута и битума увеличилась на 36%, до 461 тыс. тонн.

Гид потребителя

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Ян Ли 19 декабря 2014 18:12 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Нашли кого допустить к бюджету, это как в пословице, пустить козла в огород... Не уж то в Губ. думе не знают всю трудовую биографию этого человека или там все такие"честные". Строительство только одного ресторана на набережной вопряки принятому закону о распитии алкоголя, чего стоит и ещё много уголовно наказуемых дел обхода законов мошенническим путём.

Fani Fani 19 декабря 2014 15:25 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Это интересно: Кому принадлежат эти компании? Ultramaris Limited (Кипр)  405 363 122,00 руб. Mentaren Financial Limited (Кипр) 199 656 463,00 руб.

vladigor2006 30 января 2013 20:33 В 2013 г. КбшЖД планирует увеличить грузоперевозки на 2,2%

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