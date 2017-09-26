Самарский филиал ПГК почти вдвое увеличил объем погрузки нефтепродуктов

С января по август 2017 года Самарский филиал АО "Первая Грузовая Компания" (ПГК) перевез 3,3 млн тонн нефтепродуктов в цистернах, на 43% превысив аналогичный показатель прошлого года. Грузооборот филиала в указанном сегменте вырос на 41% и составил 4,3 млрд т-км. Доля ПГК в общем объеме перевозок в цистернах по Куйбышевской железной дороге (КбшЖД) выросла с 9% до 13%.

Фото: Фото предоставлено АО "Первая Грузовая Компания"