Самарский филиал ПГК почти вдвое увеличил объем погрузки нефтепродуктов

С января по август 2017 года Самарский филиал АО "Первая Грузовая Компания" (ПГК) перевез 3,3 млн тонн нефтепродуктов в цистернах, на 43% превысив аналогичный показатель прошлого года. Грузооборот филиала в указанном сегменте вырос на 41% и составил 4,3 млрд т-км. Доля ПГК в общем объеме перевозок в цистернах по Куйбышевской железной дороге (КбшЖД) выросла с 9% до 13%.
"Положительная динамика работы - результат четкого исполнения графика подачи вагонов, сроков погрузки и прочих обязательств по сервисному контракту, а также увеличения объемов грузопредъявления ключевых партнеров ПГК в регионе", - отметил директор Самарского филиала ПГК Алексей Коренко.
Основную номенклатуру грузов составили бензин и дизельное топливо, мазут и битум. В частности, объем перевозок бензина и дизельного топлива за 8 месяцев 2017 года вырос на 64% по отношению к аналогичному уровню прошлого года и составил 2,3 млн тонн. Погрузка мазута и битума увеличилась на 36%, до 461 тыс. тонн.
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Нашли кого допустить к бюджету, это как в пословице, пустить козла в огород... Не уж то в Губ. думе не знают всю трудовую биографию этого человека или там все такие"честные". Строительство только одного ресторана на набережной вопряки принятому закону о распитии алкоголя, чего стоит и ещё много уголовно наказуемых дел обхода законов мошенническим путём.
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