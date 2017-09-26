В Самарской филармонии исполнят киномузыку Эдуарда Артемьева

В среду, 27 сентября, в 19:00 в Самарской филармонии состоится концерт "Киномузыка Эдуарда Артемьева" в исполнении Ярославского академического Губернаторского симфонического оркестра.

Произведения Эдуарда Артемьева прозвучат в исполнении Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра. В программе концерта - сюита из музыки к кинофильму "Щелкунчик и Крысиный король" Кончаловского, музыка из фильмов "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Сибирский цирюльник", "Легенда №17" и другие. В концерте участвует Академический хор "Резонанс" СГИК (руководитель - Ирина Горбунцова). Концерт ведет лектор-музыковед ЯАГСО Анна Камаева.