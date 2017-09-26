Скрипач Сергей Крылов в Международный день музыки выступит в Самаре

В воскресенье, 1 октября, в Международный день музыки в Самарской филармонии на открытии фестиваля искусств "Самарская осень" выступит один из лучших скрипачей современности Сергей Крылов (Италия).

Крылов играет на скрипке Страдивари Scotland University (1734), предоставленной ему "Фондом Страдивари" в Кремоне. Программа концерта: к 135-летию со дня рождения Стравинского "Весна священная",

Паганини. Концерт №4 для скрипки с оркестром ре минор. Концерт ведет лектор-музыковед Ирина Цыганова. В программе также участвует Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии.