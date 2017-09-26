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Управляющим Альфа-Банка в Самаре назначен Сергей Нагайцев 

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Операционный офис "Самарский" Альфа-Банка возглавил Сергей Нагайцев.

Управляющим Альфа-Банка в Самаре назначен Сергей Нагайцев Управляющим Альфа-Банка в Самаре назначен Сергей Нагайцев
Фото: Дмитрий Бурлаков

Перед новым руководителем стоит комплекс задач по сохранению и развитию позиций Альфа-Банка в сегменте корпоративного бизнеса, выстраиванию отношений с клиентами. Он координирует приоритетные стратегические задачи "Альфы" в крупном отраслевом, среднем и региональном корпоративном бизнесе Самарской области. Также в зоне ответственности Сергея Нагайцева - рганизация взаимодействия всех клиентских подразделений банка в регионе. 

Ранее Сергей Нагайцев в течение трех лет возглавлял розничный бизнес в филиале "Нижегородский" Альфа-Банка. До этого назначения он прошел карьерный путь в региональных подразделениях "Альфы" от рядового специалиста до руководителя бизнес-блока филиала. Сергей Нагайцев зарекомендовал себя как профессиональный банкир и эффективный управленец, который сумел удвоить результаты розничного бизнеса в Нижнем Новгороде, сформировать сплоченную команду и демонстрировать стабильно высокие показатели бизнеса.

Сергей Нагайцев родился и вырос в Екатеринбурге. Окончил технологический факультет Магнитогорского государственного технического университета и факультет "Государственное и муниципальное управление" экономического факультета Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.

"Альфа-Банк в Самаре работает с 1997 года, и в 2017 году мы с гордостью говорим о двадцатилетии развития в регионе. Каждый 10-й житель области и каждый 8-й предприниматель - сегодня клиент Альфа-Банка. По ключевым показателям Банк входит в ТОП-3 регионального рынка. И это очень серьезный потенциал для нашего движения вперед, для меня лично - это новый вызов, - говорит Сергей Нагайцев. - В горизонте ближайших пяти лет мы планируем удвоить свою долю рынка Самарской области".

В первом квартале 2017 г. чистая прибыль ОО "Самарский" выросла по сравнению с аналогичным периодом на 28,7%. Сеть обслуживания Альфа-Банка в регионе представлена 14 отделениями, включая Альфа-Private Самара, которые работают с клиентами в Самаре, Тольятти и Сызрани. В 2017 г. банк начал полноформатную работу с юридическими и физическими лицами в Тольятти. Общая банкоматная сеть Альфа-Банка и партнеров включает в себя 395 устройств в 23 населенных пунктах Самарской области.

Гид потребителя

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Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

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Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 08:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

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