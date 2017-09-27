Инвестиционный фонд Промсвязьбанка и "ОПОРЫ РОССИИ" начинает финансировать производственные проекты МСБ

Инвестиционный фонд Промсвязьбанка и "ОПОРЫ РОССИИ" принял новую концепцию развития, согласно которой приоритет финансирования отдается предпринимателям МСБ, осуществляющим свою деятельность в промышленной, производственной и сельскохозяйственной сфере.

Размер фонда был увеличен с 300 млн до 500 млн рублей. Благодаря этому можно финансировать производственные бизнес-проекты по более привлекательным условиям. Максимальный лимит инвестиций в такие проекты - 50 млн рублей, что в пять раз выше лимита для торговли и сферы услуг.

"Помимо увеличения размера инвестиций, связанного с капиталоемкостью производственных проектов, ключевым является изменение условий инвестирования. Если раньше мы выдавали средства компаниям с доходностью не ниже 25%, то сейчас для нас это условие не является ограничением. Мы понимаем, что доходность производственного бизнеса существенно ниже, чем компаний в сфере торговли и услуг, - отметила Алена Сокова, руководитель Инвестиционного фонда Промсвязьбанка и "ОПОРЫ РОССИИ". - Вместе с тем мы сохранили проектный подход для малого производственного бизнеса с применением максимального числа программ господдержки".

Фонд по-прежнему открыт для молодых и инициативных предпринимателей. Поддержка оказывается проектам на условиях разделения бизнес-рисков, при наличии бизнес-плана, стратегии кратного увеличения объемов бизнеса, а также потенциала вывода компании на уровень сегмента среднего и крупного бизнеса.

"Инвестиционный фонд на протяжении 3,5 года зарекомендовал себя как эффективный инструмент поддержки малого бизнеса. Сегодня задачи намного шире - способствовать развитию производственного сектора МСБ в России, который составляет 5-7%. Такая низкая доля связана с тем, что производство - это не тот бизнес, который дает быстрый экономический эффект как для инвестора, так и для собственника. Например, окупаемость производственных проектов - минимум пять лет, это в два-три раза больше, чем в торговле и услугах, а его доходность составляет 5-7% против 15-30% в этих сферах. В связи с этим производственный малый бизнес в России нуждается в "длинных деньгах", которые может ему предоставить Фонд", - заявил Александр Чернощекин, Старший вице-президент - руководитель блока среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка.

Таким образом, фокус внимания новой стратегии Фонда сместился на отрасли, играющие ключевую роль в формировании внутреннего национального продукта. В этой связи эксперты Фонда будут рассматривать бизнес в логике проектного финансирования, консультировать предпринимателей по вопросам использования и применения программ институтов поддержки МСП, структурировать проект с использованием этих программ и консультировать предпринимателей после инвестирования в их бизнес.

"Инвестиционный фонд Промсвязьбанка и "ОПОРЫ РОССИИ" как институт финансовой и менторской поддержки предпринимателей малого бизнеса является очень значимым проектом федерального масштаба, который предоставляет хорошую возможность для становления, масштабирования и развития бизнес-проектов. Уверен, что фонд даст мощный толчок для выхода производственного бизнеса на новый, более серьезный уровень, который был бы невозможен без сторонней поддержки", - заявил Андрей Шубин, исполнительный директор Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ".

Финансирование Инвестиционного фонда могут получить предприниматели - резиденты РФ МСБ. При этом существуют ограничения: разработчики ноу-хау, представители игорного бизнеса, предприниматели, занимающиеся добычей и реализацией полезных ископаемых, производством подакцизных товаров, участники соглашений о разделе продукции, представители кредитных, страховых организаций и ломбардов, инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов, а также участники рынка ценных бумаг не могут получить инвестиции от Фонда.