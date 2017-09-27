Жителя Самарской области обвиняют в 73 эпизодах растления детей и изготовления порнографии

В Самарской области завершено расследование уголовного дела 33-летнего местного жителя, которого обвиняют в 73 преступлениях по статьям "Развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц", "Нарушение неприкосновенности частной жизни", "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", "Насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, с 2015 по 2016 г. мужчина совершил десятки преступлений в отношении детей. Он знакомился с девочками 7-16 лет в социальных сетях, представляясь 15-летним подростком, и обменивался с ними фотографиями порнографического содержания, в том числе с помощью угроз и шантажа.
Во время предварительного следствия обнаружилось 48 потерпевших в 30 регионах России, было проведено более 10 судебных экспертиз. В уголовном деле более 30 томов.
Большинство преступлений, в которых обвиняют злоумышленника, являются особо тяжкими и предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.
Обвиняемый заключен под стражу. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Самарский областной суд для определения подсудности и дальнейшего рассмотрения.
Последние комментарии
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.
Давно пора Сажать. Догадайтесь ОТКУДА ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ И КВАРТИРЫ ОТПИСАНЫ В ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТАХ НА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ В РАМКАХ УГОЛОВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ. ЗЕМЛЮ ОТПИСЫВАЛИ ГЕКТАРАМИ И КОМИССИИ ВСЕ НАРИСОВАННЫЕ ВСЕ ПОВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ВО ВСЕХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕГИОНЕ. Только потом Фурсов Олег комедию представляет жителям: "Кто землю бесхозную найдет- СОБЩАЙТЕ" СМЕШНО.
Где вы там "детишек" увидели? Это четко сформировавшиеся монстры и сволочи. Таким не место в цивилизованном обществе.