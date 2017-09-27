Жителя Самарской области обвиняют в 73 эпизодах растления детей и изготовления порнографии

В Самарской области завершено расследование уголовного дела 33-летнего местного жителя, которого обвиняют в 73 преступлениях по статьям "Развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц", "Нарушение неприкосновенности частной жизни", "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", "Насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с 2015 по 2016 г. мужчина совершил десятки преступлений в отношении детей. Он знакомился с девочками 7-16 лет в социальных сетях, представляясь 15-летним подростком, и обменивался с ними фотографиями порнографического содержания, в том числе с помощью угроз и шантажа.

Во время предварительного следствия обнаружилось 48 потерпевших в 30 регионах России, было проведено более 10 судебных экспертиз. В уголовном деле более 30 томов.

Большинство преступлений, в которых обвиняют злоумышленника, являются особо тяжкими и предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.

Обвиняемый заключен под стражу. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Самарский областной суд для определения подсудности и дальнейшего рассмотрения.