В 2017 г. в Самаре совершено 310 эпизодов телефонного и интернет-мошенничества

В Самаре в 2017 г. было совершено 310 эпизодов телефонного и интернет-мошенничества. Об этом сообщил начальник оперативно-сыскного отдела УМВД Самары Алексей Елизаров. 131 преступление этой категории раскрыто.

По словам полицейского, виды такого мошенничества следующие. Первое - "Вы выиграли приз". Правда, чтобы получить приз, звонящий мошенник попросит перевести ему какую-то денежную сумму на счет.

Второй тип этой категории преступлений - звонок с сообщением "ваш родственник попал в беду". Чтобы выручить родственника, вам предложат переслать деньги в качестве взятки правоохранителям или на другие нужды.

Еще один распространенный способ мошенничества - сообщение о том, что ваша карта заблокирована. В SMS дается номер телефона для связи, чтоб заставить абонента позвонить. Дальше мошенник инструктирует по телефону, что нужно сделать для разблокировки. Цель - завладеть номером карты и пин-кодом или заставить перевести ему деньги.

Мошенники используют для преступлений и соцсети. Например, от имени вашего приятеля вам могут написать просьбу перечислить денег "в долг, до зарплаты".

А еще мошенничество распространено на сайтах частных объявлений вроде "Авито". Иногда мошенник выступает в роли покупателя и спрашивает номер и пин-код вашей банковской карты якобы для того, чтоб перечислить задаток.

А порой преступник просто размещает объявления о продаже какого-то хорошего товара по цене ниже рыночной, собирает с покупателей предоплату себе на банковскую карту и исчезает.

Кроме того, известны случаи мошенничества через группы "совместных покупок". Иногда преступник заводит такую группу в соцсети, собирает с покупателей деньги и пропадает.

Полицейские просят быть всех бдительнее, а если вы стали жертвой обмана, обращаться в правоохранительные органы как можно скорее - вероятность вычислить преступника "по горячим следам" выше.