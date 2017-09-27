В 2017 г. в Самаре совершено 310 эпизодов телефонного и интернет-мошенничества

В Самаре в 2017 г. было совершено 310 эпизодов телефонного и интернет-мошенничества. Об этом сообщил начальник оперативно-сыскного отдела УМВД Самары Алексей Елизаров. 131 преступление этой категории раскрыто.
По словам полицейского, виды такого мошенничества следующие. Первое - "Вы выиграли приз". Правда, чтобы получить приз, звонящий мошенник попросит перевести ему какую-то денежную сумму на счет.
Второй тип этой категории преступлений - звонок с сообщением "ваш родственник попал в беду". Чтобы выручить родственника, вам предложат переслать деньги в качестве взятки правоохранителям или на другие нужды.
Еще один распространенный способ мошенничества - сообщение о том, что ваша карта заблокирована. В SMS дается номер телефона для связи, чтоб заставить абонента позвонить. Дальше мошенник инструктирует по телефону, что нужно сделать для разблокировки. Цель - завладеть номером карты и пин-кодом или заставить перевести ему деньги.
Мошенники используют для преступлений и соцсети. Например, от имени вашего приятеля вам могут написать просьбу перечислить денег "в долг, до зарплаты".
А еще мошенничество распространено на сайтах частных объявлений вроде "Авито". Иногда мошенник выступает в роли покупателя и спрашивает номер и пин-код вашей банковской карты якобы для того, чтоб перечислить задаток.
А порой преступник просто размещает объявления о продаже какого-то хорошего товара по цене ниже рыночной, собирает с покупателей предоплату себе на банковскую карту и исчезает.
Кроме того, известны случаи мошенничества через группы "совместных покупок". Иногда преступник заводит такую группу в соцсети, собирает с покупателей деньги и пропадает.
Полицейские просят быть всех бдительнее, а если вы стали жертвой обмана, обращаться в правоохранительные органы как можно скорее - вероятность вычислить преступника "по горячим следам" выше.
Последние комментарии
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.
Давно пора Сажать. Догадайтесь ОТКУДА ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ И КВАРТИРЫ ОТПИСАНЫ В ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТАХ НА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ В РАМКАХ УГОЛОВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ. ЗЕМЛЮ ОТПИСЫВАЛИ ГЕКТАРАМИ И КОМИССИИ ВСЕ НАРИСОВАННЫЕ ВСЕ ПОВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ВО ВСЕХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕГИОНЕ. Только потом Фурсов Олег комедию представляет жителям: "Кто землю бесхозную найдет- СОБЩАЙТЕ" СМЕШНО.
Где вы там "детишек" увидели? Это четко сформировавшиеся монстры и сволочи. Таким не место в цивилизованном обществе.