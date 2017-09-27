Татьяна Семушина выступит с Волжским народным хором

На сцене Самарской филармонии 11 октября в 18:30 оркестр народных инструментов Волжского русского народного хора им. Милославова "Виртуозы Самары" и певица, солистка Москонцерта Татьяна Семушина представят концертную программу "Русь моя - песня светлая".

Впервые в Самаре Татьяна Семушина исполнит песни из репертуара Людмилы Зыкиной "Растет в Волгограде березка", "Я лечу над Россией", "Травы луговые"; Валентины Толкуновой "А любовь-то лебедем", "Я деревенская", "Родной", также песни из кинофильмов, произведения советских и современных авторов.

В программе "Русь моя - песня светлая" вместе с Татьяной Семушиной будут звучать голоса солистов Волжского хора - заслуженного артиста Самарской области Сергея Каныгина, обладателя Гран-при международных и всероссийских конкурсов Елены Каплиной и Станислава Иванова и стройное многоголосие хора.

Мелодии на домре, балалайке, гуслях, гармони, баяне, барабанах, жалейке, новые инструментальные композиции с привлечением не совсем традиционных музыкальных, но народных инструментов (трещотки, пилы, косы, свистки) в исполнении оркестра народных инструментов "Виртуозы Самары" сопроводят пение Татьяны Семушиной.